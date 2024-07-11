Синоптики рассказали, почему радиационных туманов в Кузбассе не нужно бояться

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Синоптики рассказали о причине возникновения утренних туманов в Кемеровской области. В первую неделю июля местами по региону мелкие капли воды в воздухе держались несколько часов, и видимость на дорогах ухудшалась, пишет VSE42.Ru.
Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, такие туманы называются радиационными, однако не связаны с радиацией или распадом атомов. Они образуются в результате охлаждения поверхности земли. Происходит процесс выхолаживания и при сопутствующих погодных условиях видимость ухудшается.
Специалисты обратили внимание, что подобные туманы чаще возникают при антициклонах, но могут появляться и при циклонах, как было на минувшей неделе.