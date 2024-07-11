Синоптики рассказали, почему радиационных туманов в Кузбассе не нужно бояться

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, такие туманы называются радиационными, однако не связаны с радиацией или распадом атомов. Они образуются в результате охлаждения поверхности земли. Происходит процесс выхолаживания и при сопутствующих погодных условиях видимость ухудшается.