Скончалась звезда «Сияния» Шелли Дюваль

Шелли Дюваль стала известной после выхода фильма «Сияние», где она сыграла роль Венди Торранс, супруги главного героя. Через некоторое время появились обвинения в психологическом насилии со стороны режиссера. Артистке приходилось плакать до 12 часов на съемочной площадке для правдоподобности кадров. Это пагубно повлияло на ее здоровье.