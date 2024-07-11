Скончалась звезда «Сияния» Шелли Дюваль

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Об этом пишет 360.ru со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.
По информации журнала, актриса ушла из жизни во сне у себя дома в городе Бланко, штат Техас. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных диабетом.
«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна», — передали слова гражданского супруга актрисы Дэна Гилроя авторы статьи.
Шелли Дюваль стала известной после выхода фильма «Сияние», где она сыграла роль Венди Торранс, супруги главного героя. Через некоторое время появились обвинения в психологическом насилии со стороны режиссера. Артистке приходилось плакать до 12 часов на съемочной площадке для правдоподобности кадров. Это пагубно повлияло на ее здоровье.