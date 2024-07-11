Соликамец отдал мошенникам более 5,3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В дежурную часть отдела МВД России по Соликамскому городскому округу поступило заявление от 43-летнего местного жителя. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, и отдал им более 5,3 млн рублей, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Вот что рассказал потерпевший: ему позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником пенсионного фонда и сообщил, что был произведен перерасчет пенсии и для постановки в электронную очередь необходимо сообщить код, который придет ему на телефон от портала «Госусулуги». Ничего не заподозрив, соликамец поделился полученной информацией. Далее с ним на связь вышел «сотрудник Центробанка» и стал рассказывать о том, что мошенники получили доступ к его личным данным и могут оформить кредиты. Якобы для блокирования операций необходимо оформить как можно больше «зеркальных кредитов» и перевести деньги на «безопасные счета». Следуя инструкциям, мужчина получил три займа на общую сумму 2,4 млн рублей и кредитную карту на 1 млн рублей. Все денежные средства он перевел на номера, которые ему диктовал «финансовый специалист».
Через несколько дней потерпевшему сообщили, что злоумышленники выставили на продажу его машину и попросили оказать содействие в их поимке. Соликамцу пообещали, что во время сделки аферисты, получившие доступ к его личному кабинету на госуслугах, будут задержаны. Желая восстановить справедливость, мужчина согласился помочь и вышел на покупателя, которого ему также посоветовал «сотрудник Центробанка». Подписав договор купли-продажи, автовладелец получил за иномарку порядка 2 млн рублей. Все деньги он перевел на неустановленные счета. Гражданину пояснили, что следы мошенников ведут в другой город и задерживать их будут там.
Получив от соликамца более 5,3 млн рублей, злоумышленники прекратили с ним общение и заблокировали номера, а он, осознав, что был обманут, обратился в полицию.
Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».