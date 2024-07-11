Соликамец отдал мошенникам более 5,3 миллиона рублей

Вот что рассказал потерпевший: ему позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником пенсионного фонда и сообщил, что был произведен перерасчет пенсии и для постановки в электронную очередь необходимо сообщить код, который придет ему на телефон от портала «Госусулуги». Ничего не заподозрив, соликамец поделился полученной информацией. Далее с ним на связь вышел «сотрудник Центробанка» и стал рассказывать о том, что мошенники получили доступ к его личным данным и могут оформить кредиты. Якобы для блокирования операций необходимо оформить как можно больше «зеркальных кредитов» и перевести деньги на «безопасные счета». Следуя инструкциям, мужчина получил три займа на общую сумму 2,4 млн рублей и кредитную карту на 1 млн рублей. Все денежные средства он перевел на номера, которые ему диктовал «финансовый специалист».