Ученые изучают возможность выращивания дыни в Пермском крае

В текущем году на площадке исследователи заложили и провели 23 полевых и два вегетационных опыта по изучению доз удобрений, норм посева, приемов повышения урожайности и борьбы с вредителями. Опыты продемонстрировали сотрудники, аспиранты и учащиеся Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства. Среди заявленных тем были: