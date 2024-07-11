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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Пермские ученые рассматривают возможность выращивания дыни в Прикамье

Ученые изучают возможность выращивания дыни в Пермском крае

11 июля 2024, 13:06
Фото: permscience.ru

Пермские ученые рассматривают возможность выращивания дыни в Прикамье

Исследователи проводят необходимые опыты.
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Ученые

Пермские ученые изучают возможность выращивания дыни в Прикамье. Экспериментальная площадка находится на территории учебно-научного центра «Липогорье» и в Центре трансфера технологий Пермского аграрно-технологического университета им. Д. Н. Прянишникова (ПГАТУ), первым обратило внимание ИА «Текст».

В текущем году на площадке исследователи заложили и провели 23 полевых и два вегетационных опыта по изучению доз удобрений, норм посева, приемов повышения урожайности и борьбы с вредителями. Опыты продемонстрировали сотрудники, аспиранты и учащиеся Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства. Среди заявленных тем были:

  • влияние густоты посадки на урожайность и качество продукции сортов дыни;
  • качество товарность корневого сельдерея;
  • приемы повышения урожайности ячменя в органическом земледелии Среднего Предуралья, и другие.

Особый интерес вызвали опыты, посвященные разработке технологии выращивания дыни в Среднем Предуралье, изучение влияния доз азотных удобрений на урожайность и химический состав рябинколистной фацелии, сообщает пресс-служба Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование». На базе ПГАТУ сейчас готовится техническая разработка оборудования для начала проекта по круглогодичному выращиванию ягодных культур в промышленных объемах.

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