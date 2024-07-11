Ученые изучают возможность выращивания дыни в Пермском крае

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Пермские ученые изучают возможность выращивания дыни в Прикамье. Экспериментальная площадка находится на территории учебно-научного центра «Липогорье» и в Центре трансфера технологий Пермского аграрно-технологического университета им. Д. Н. Прянишникова (ПГАТУ), первым обратило внимание ИА «Текст».
В текущем году на площадке исследователи заложили и провели 23 полевых и два вегетационных опыта по изучению доз удобрений, норм посева, приемов повышения урожайности и борьбы с вредителями. Опыты продемонстрировали сотрудники, аспиранты и учащиеся Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства. Среди заявленных тем были:
Особый интерес вызвали опыты, посвященные разработке технологии выращивания дыни в Среднем Предуралье, изучение влияния доз азотных удобрений на урожайность и химический состав рябинколистной фацелии, сообщает пресс-служба Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование». На базе ПГАТУ сейчас готовится техническая разработка оборудования для начала проекта по круглогодичному выращиванию ягодных культур в промышленных объемах.