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Два жителя Прикамья погибли в ДТП с автобусом в Удмуртии

В ДТП с автобусом Ижевск — Пермь погибли два жителя Прикамья

11 июля 2024, 04:41
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии

Два жителя Прикамья погибли в ДТП с автобусом в Удмуртии

Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения.
Сюжет
Дтп

Двое погибших в ДТП с автобусом Ижевск — Пермь были жителями Прикамья, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Всего в этой аварии травмы различной степени тяжести получили семь жителей Пермского края. Они были доставлены в Воткинскую городскую больницу, где получили необходимую медицинскую помощь. Сейчас две пациентки доставлены в Удмуртскую Республиканскую клиническую больницу, еще двое человек остались на лечении в больнице Воткинска.

Остальные пострадавшие перевезены в Пермь, находятся на амбулаторном лечении. Краевому Минздраву поручено держать состояние пострадавших на особом контроле.

ДТП случилось вчера, 10 июля, около 17:00 по Перми на автодороге в Воткинском районе Удмуртии. По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом Setra. В результате аварии водитель легковушки и его 53-летняя пассажирка погибли.

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