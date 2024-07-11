В ДТП с автобусом Ижевск — Пермь погибли два жителя Прикамья

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Двое погибших в ДТП с автобусом Ижевск — Пермь были жителями Прикамья, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.
Всего в этой аварии травмы различной степени тяжести получили семь жителей Пермского края. Они были доставлены в Воткинскую городскую больницу, где получили необходимую медицинскую помощь. Сейчас две пациентки доставлены в Удмуртскую Республиканскую клиническую больницу, еще двое человек остались на лечении в больнице Воткинска.
Остальные пострадавшие перевезены в Пермь, находятся на амбулаторном лечении. Краевому Минздраву поручено держать состояние пострадавших на особом контроле.
ДТП случилось вчера, 10 июля, около 17:00 по Перми на автодороге в Воткинском районе Удмуртии. По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом Setra. В результате аварии водитель легковушки и его 53-летняя пассажирка погибли.