В ДТП с автобусом Ижевск — Пермь погибли два жителя Прикамья

Всего в этой аварии травмы различной степени тяжести получили семь жителей Пермского края. Они были доставлены в Воткинскую городскую больницу, где получили необходимую медицинскую помощь. Сейчас две пациентки доставлены в Удмуртскую Республиканскую клиническую больницу, еще двое человек остались на лечении в больнице Воткинска.