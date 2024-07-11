В ДТП в Удмуртии попал автобус подозреваемого во взятках пермского перевозчика

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 09:18
Доследственная проверка соблюдения норм безопасности после ДТП с автобусом «Ижевск — Пермь» (ст. 238 УК РФ, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») проводится в ИП Юрия Никитина, стало известно журналисту Properm.ru. В следственных органах в Удмуртии косвенно информацию подтвердили, но не назвали имени перевозчика.
Именно этого предпринимателя — автобусного перевозчика Никитина — арестовали несколькими днями ранее по подозрению во взятке сотруднику ИФНС. В самом предприятии ситуацию не комментируют, как пояснил представитель перевозчика Дмитрий Лыков, он только ночью вернулся с места ЧП и сейчас о чем-то говорить преждевременно.
Междугородные автобусные перевозки — семейный бизнес Юрия Никитина, ИП с таким видом деятельности зарегистрированы на него и его дочь, Татьяну Лыкову. Кроме того, в предприятия входят два общества — ООО «Никитин» и ООО «ЮИН-Транс-авто». Все эти предприятия по ЕГРЮЛ ведут бизнес в отрасли пассажирских перевозок автомобильным автотранспортом, у всех в 2019 году оформлены лицензии на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Все они входят в «Пермский автотранспортный союз», связывающий «МС-Транс» Александра Антипова и «НП Мансити» Сергея Полежаева и Олега Новоселова. До автобусной реформы эти компании были объединены в партнерство «Автолидер».
В июне 2024 года из региональных СМИ стало известно о задержании при передаче взятки должностному лицу налоговой сначала бухгалтера группы предприятий Натальи Боковой, а в середине июля — и самого Юрия Никитина. Из открытых данных известно, что 18 апреля 2024 года учредителем и директором ООО «ЮИН-Транс-авто» стал перевозчик из Краснокамска Владимир Згоржельский, его доля в обществе находится в залоге у Никитина.
Четыре предприятия Лыковой-Никитина выполняют междугородние перевозки пассажиров по Пермскому краю (Красновишерск, Чусовой, Октябрьский), а также из Перми в крупные города Приволжского федерального округа (Самара, Чебоксары, Ижевск, Набережные Челны, Нижняя Тура). В том числе это и рейс из Ижевска в Пермь, выезжающий по расписанию в 14:05 и прибывающий в 21:30.
По маршрутам в группе предприятий работает не менее 40 автобусов, в основном это междугородние автобусы Setra. Как писали СМИ в 2020 году, штат сотрудников группы составляет 44 человека. Это водители, слесари, механики, диспетчеры.
10 июля, около 16 часов местного времени (17:00 пермского), на 17 км автодороги Воткинск-Кельчино-граница с Пермским краем, на территории Воткинского района Удмуртии, по предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, 68-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Здесь легковушка столкнулась с автобусом Setra, под управлением 43-летнего водителя. В ДТП двое жителей Прикамья, находившиеся в седане, погибли, пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести.