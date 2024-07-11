В ДТП в Удмуртии попал автобус подозреваемого во взятках пермского перевозчика

Междугородные автобусные перевозки — семейный бизнес Юрия Никитина, ИП с таким видом деятельности зарегистрированы на него и его дочь, Татьяну Лыкову. Кроме того, в предприятия входят два общества — ООО «Никитин» и ООО «ЮИН-Транс-авто». Все эти предприятия по ЕГРЮЛ ведут бизнес в отрасли пассажирских перевозок автомобильным автотранспортом, у всех в 2019 году оформлены лицензии на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Все они входят в «Пермский автотранспортный союз», связывающий «МС-Транс» Александра Антипова и «НП Мансити» Сергея Полежаева и Олега Новоселова. До автобусной реформы эти компании были объединены в партнерство «Автолидер».