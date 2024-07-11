В Прикамье третий день ищут пациента интерната для инвалидов

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В соцсетях города появилась полицейская ориентировка о розыске как безвестно пропавшего пациента Губахинского Центра Социального обслуживания. 37-летний мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
В пресс-службе главка МВД журналисту Properm.ru подтвердили, что полицейские ведут поиски мужчины.
В интернете можно найти информацию о том, что уроженец Кизела Олег М. не впервые уходит из психоневрологического интерната. Его уже объявляли в розыск в 2015 году.
Согласно актуальной ориентировки, мужчина одет в серую футболку и синие джинсы, на ногах тканевые кроссовки с белой подошвой. Олег М. среднего роста и плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.