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Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

В Прикамье третий день ищут пациента интерната для инвалидов

В Прикамье третий день ищут пациента интерната для инвалидов

11 июля 2024, 16:11
Фото: 1MI
Мужчина ушел из учреждения еще 9 мюля и его не могут найти.

В соцсетях города появилась полицейская ориентировка о розыске как безвестно пропавшего пациента Губахинского Центра Социального обслуживания. 37-летний мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

В пресс-службе главка МВД журналисту Properm.ru подтвердили, что полицейские ведут поиски мужчины.

В интернете можно найти информацию о том, что уроженец Кизела Олег М. не впервые уходит из психоневрологического интерната. Его уже объявляли в розыск в 2015 году.

Согласно актуальной ориентировки, мужчина одет в серую футболку и синие джинсы, на ногах тканевые кроссовки с белой подошвой. Олег М. среднего роста и плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

#Происшествия#Пермь
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