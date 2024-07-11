В июне в Перми выросли цены на макароны, хлеб и такси

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
За июнь 2024 года в Перми резко возрос индекс потребительских цен на товары и услуги. Больше всего подорожали макароны, хлеб, зарубежные поездки и такси, сообщает Пермьстат.
Стоимость товаров питания в июне увеличилась на 0,3%. Лидерами по увеличению цен стали макароны, цена которых выросла на 2,5%, за ними следуют алкоголь и хлеб, с увеличением цен в 1,3%. Общепит, в свою очередь, подорожал на 0,4%.
Цены на товары, не связанные с едой, в июне уменьшились в среднем на 0,3%. В частности, снизились цены на импортные подержанные автомобили (-5,7%). В июне выросла стоимость дизельного топлива и разных видов бензина (+0,8 -1,5%). В то же время цена на газовое топливо для двигателей снизилась (-0,9%).
Стоимость услуг в регионе Прикамье возросла в июне на 0,9%. В особенности дороже стал зарубежный туризм (+11,3%), поездки на такси (+10,6%), услуги отелей (+8,9%), обучение (+2,4%), билеты на самолет (+1,4%). Тем временем уценились поездки на дальние расстояния на поезде (-0,7%) и услуги страхования (-2%).