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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:30

В июне в Перми выросли цены на макароны, хлеб и такси

В июне в Перми выросли цены на макароны, хлеб и такси

11 июля 2024, 11:26
Фото: 1MI
Зато подешевели подержанные импортные авто.

За июнь 2024 года в Перми резко возрос индекс потребительских цен на товары и услуги. Больше всего подорожали макароны, хлеб, зарубежные поездки и такси, сообщает Пермьстат.

Стоимость товаров питания в июне увеличилась на 0,3%. Лидерами по увеличению цен стали макароны, цена которых выросла на 2,5%, за ними следуют алкоголь и хлеб, с увеличением цен в 1,3%. Общепит, в свою очередь, подорожал на 0,4%.

Цены на товары, не связанные с едой, в июне уменьшились в среднем на 0,3%. В частности, снизились цены на импортные подержанные автомобили (-5,7%). В июне выросла стоимость дизельного топлива и разных видов бензина (+0,8 -1,5%). В то же время цена на газовое топливо для двигателей снизилась (-0,9%).

Стоимость услуг в регионе Прикамье возросла в июне на 0,9%. В особенности дороже стал зарубежный туризм (+11,3%), поездки на такси (+10,6%), услуги отелей (+8,9%), обучение (+2,4%), билеты на самолет (+1,4%). Тем временем уценились поездки на дальние расстояния на поезде (-0,7%) и услуги страхования (-2%).

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#Пермь#Автомобили#Цены#Общепит#Алкоголь#Индекс потребительских цен#Хлеб#Услуги#Товары#Макароны
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