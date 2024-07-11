В июне в Перми выросли цены на макароны, хлеб и такси

Цены на товары, не связанные с едой, в июне уменьшились в среднем на 0,3%. В частности, снизились цены на импортные подержанные автомобили (-5,7%). В июне выросла стоимость дизельного топлива и разных видов бензина (+0,8 -1,5%). В то же время цена на газовое топливо для двигателей снизилась (-0,9%).