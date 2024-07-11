В Перми молодого мужчину будут судить за участие в интернет-дискуссии

Как известно из материалов уголовного дела, два года назад на стене сообщества «Подслушано Закамск» «ВКонтакте» была размещена запись о молодом человеке, напавшим с ружьем на детский сад в селе Вешкайма Ульяновской области и расстрелявшим детей. Под этой записью шло бурное обсуждение.