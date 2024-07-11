В Перми молодого мужчину будут судить за участие в интернет-дискуссии

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Перми будут судить 27-летнего пермяка, его обвиняют в публичных призывах к экстремизму из-за записей в социальных сетях.
Как известно из материалов уголовного дела, два года назад на стене сообщества «Подслушано Закамск» «ВКонтакте» была размещена запись о молодом человеке, напавшим с ружьем на детский сад в селе Вешкайма Ульяновской области и расстрелявшим детей. Под этой записью шло бурное обсуждение.
Обвиняемый житель Кировского района также оставил под постом свой комментарий. По мнению силовиков он содержал публичные призывы к совершению экстремистских действий: в частности, избиению и уничтожению коренных жителей Кавказа.
В ходе следствия обвиняемый вину признал и пояснял, что осознавал открытость и доступность размещенного им комментария, но сделал это по глупости. Дело начнут рассматривать в Кировском районном суде на следующей неделе.
Суд обращает внимание активных пользователей сети «Интернет», что российское законодательство запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.