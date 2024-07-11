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В Перми у ТРК «СемьЯ» задымился трамвай №8

В Перми у ТРК «СемьЯ» задымился трамвай №8

11 июля 2024, 05:35
Фото: телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь»
Причина задымления неизвестна.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 11 июля, в Перми загорелся трамвай №8. Инцидент произошел около ТРК «СемьЯ», сообщил телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».

Причина задымления не уточняется. Корреспондент Properm.ru направил запрос в департамент транспорта администрации Перми. В МУП «Пермгорэлектротранс» пояснили, что задымление трамвая, следующего по маршруту №8, произошло сегодня в 9:20 на ул. Революции. Следуя должностной инструкции, водитель транспортного средства высадил пассажиров и сразу сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. Причина задымления будет установлена специалистами.

В филиале «Россети Урал — Пермэнерго» Properm.ru сообщили, что кратковременных отключений электроснабжения по городу не наблюдалось — большая часть линий электропередачи находится под землей (в кабельном исполнении).

Видео: телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь»
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