В Перми у ТРК «СемьЯ» задымился трамвай №8

Причина задымления не уточняется. Корреспондент Properm.ru направил запрос в департамент транспорта администрации Перми. В МУП «Пермгорэлектротранс» пояснили, что задымление трамвая, следующего по маршруту №8, произошло сегодня в 9:20 на ул. Революции. Следуя должностной инструкции, водитель транспортного средства высадил пассажиров и сразу сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. Причина задымления будет установлена специалистами.