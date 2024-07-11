В Прикамье каждое восьмое ДТП с пострадавшими происходит из-за пьяных водителей

По данным прокуратуры, в минувшем году предъявлено 290 административных исковых заявлений о лишении прав из-за медицинских противопоказания к управлению транспортным средством (заболевания наркоманией, алкоголизмом, психическими расстройствами). Число подобных исков в 2024 году не сокращается, только за превые три месяца года в суды поступили материалы по 121 дела.