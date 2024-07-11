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В Прикамье каждое восьмое ДТП с пострадавшими происходит из-за пьяных водителей

В Прикамье каждое восьмое ДТП с пострадавшими происходит из-за пьяных водителей

11 июля 2024, 14:40
Фото: 1MI
За прошлый год в Прикамье полицейские поймали более 12 тысяч водителей с признаками опьянения.

В 2023 году по вине нетрезвых водителей в Пермском крае произошло 13% от общего числа ДТП с пострадавшими, данные приводит прокуратура Пермского края. За прошедший год на территории региона в 2056 дорожно-транспортных происшествиях погибли 248 человек и 2537 получили травмы.

По данным полиции, в прошлом году самыми распространенными видами ДТП с пострадавшими были: столкновения транспортных средств (812 ДТП) и наезды на пешеходов (621 ДТП). В Перми было зарегистрировано 771 ДТП с пострадавшими.

Всего в прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции были изъяты из дорожного движения 12 778 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. В отношении 1 613 водителей материалы переданы для возбуждения уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами с признаками опьянения.

По данным прокуратуры, в минувшем году предъявлено 290 административных исковых заявлений о лишении прав из-за медицинских противопоказания к управлению транспортным средством (заболевания наркоманией, алкоголизмом, психическими расстройствами). Число подобных исков в 2024 году не сокращается, только за превые три месяца года в суды поступили материалы по 121 дела.

По итогам пяти месяцев 2024 года в Прикамья произошло снижение числа ДТП с пострадавшими на 6,8%, сообщают в прокуратуре.

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