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В Прикамье за лето уже утонуло 15 человек

В Прикамье за лето уже утонуло 15 человек

11 июля 2024, 09:48
Фото: ГУ МЧС по Пермском краю
Из них шестеро детей.

С начала купального сезона, с 1 июня, в Пермском крае погибло на воде 15 человек. Из них шестеро — дети, сообщает ГУ МЧС региона.

Всего же с начала 2024 года на водных объектах Прикамья погибло 20 человек, из которых семеро — дети.

Так, вчера днём, в Оханске в Каме утонула восьмилетняя девочка. Женщина с пятью детьми отдыхала в не оборудованном для купания месте. Подвыпившая мать не заметила, как восьмилетняя дочь зашла в воду.

Очевидцы вытащили ребенка из воды и передали врачам. К сожалению, девочка скончалась в больнице.

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#Происшествия#Мчс#Статистика#Гу мчс
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