В Прикамье за лето уже утонуло 15 человек

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
С начала купального сезона, с 1 июня, в Пермском крае погибло на воде 15 человек. Из них шестеро — дети, сообщает ГУ МЧС региона.
Всего же с начала 2024 года на водных объектах Прикамья погибло 20 человек, из которых семеро — дети.
Так, вчера днём, в Оханске в Каме утонула восьмилетняя девочка. Женщина с пятью детьми отдыхала в не оборудованном для купания месте. Подвыпившая мать не заметила, как восьмилетняя дочь зашла в воду.
Очевидцы вытащили ребенка из воды и передали врачам. К сожалению, девочка скончалась в больнице.