В Свердловском районе Перми построят торговый центр

В 2015 году крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания «McDonald's» хотела возвести на этом участке кафе, организация оформила права на эту территорию. Однако построить заведение там не получилось. После начала СВО на Украине американская корпорация продала свой бизнес в России.