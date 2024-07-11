В Свердловском районе Перми построят торговый центр

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Минимущества Прикамья опубликовало разрешение на строительство торгового центра в Свердловском районе Перми. Одноэтажное здание планируется возвести по ул. Солдатова, 31а, сообщил Business Class.
Документ был выдан 5 июня Денису Дербеневу. В краевом ведомстве изданию сообщили, что действует разрешение до сентября 2025 года. Площадь земельного участка составляет 1,8 тыс. кв. м.
В 2015 году крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания «McDonald's» хотела возвести на этом участке кафе, организация оформила права на эту территорию. Однако построить заведение там не получилось. После начала СВО на Украине американская корпорация продала свой бизнес в России.