Вице-губернатор Югры Ислаев рассказал о завершении проекта по строительству больницы

Первую документацию на строительство Нижневартовской ОКБ разработали еще в 2006 году. Годом позднее началось проектирование. Однако работы с участием генерального подрядчика — компании «СтройПрестиж» из Москвы — начались только в 2012 году. Но уже через год договор с генподрядчиком был расторгнут, а строительство заморожено. Начались поиски нового подрядчика, и с этого времени хаб строился с постоянными перерывами и переносами сроков сдачи вплоть до текущего года.