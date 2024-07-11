Вице-губернатор Югры Ислаев рассказал о завершении проекта по строительству больницы

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:01
Как пишет muksun.fm, вице-губернатор Югры Азат Ислаев в интервью журналистам отметил, что у многих были сомнения в том, что команда справится. Представители СМИ вспомнили сложные периоды строительства, которое затянулось на 17 лет, а также обсудили с экспертами перспективы работы медицинского хаба.
По мнению Азата Ислаева, в этом медицинском учреждении пациентам будет комфортно находиться, а специалисты будут обеспечены всеми необходимыми условиями, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь.
Медицинский хаб рассчитан на 1100 мест. Реализация проекта осуществлялась в рамках совместной программы ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области «Сотрудничество».
Первую документацию на строительство Нижневартовской ОКБ разработали еще в 2006 году. Годом позднее началось проектирование. Однако работы с участием генерального подрядчика — компании «СтройПрестиж» из Москвы — начались только в 2012 году. Но уже через год договор с генподрядчиком был расторгнут, а строительство заморожено. Начались поиски нового подрядчика, и с этого времени хаб строился с постоянными перерывами и переносами сроков сдачи вплоть до текущего года.
В результате ввод в эксплуатацию больницы в Нижневартовске анонсировали на самом верху: глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил срок сдачи медицинского учреждения, которое так ждали жители Югры, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
Руководитель департамента строительства и ЖКХ Югры Матвей Каров отметил, что нижневартовский медицинский хаб является самым долгожданным объектом в округе, однако он при этом был самым масштабным и проблемным. Он подчеркнул, что команда стройкомплекса Югры справилась с поставленной задачей. Медицинский хаб, состоящий из шести блоков, был построен в Нижневартовске на площади свыше 100 тысяч квадратных метров (соответствует размеру 15 футбольных полей). Оказывать медицинскую помощь здесь будут 2,5 тысячи специалистов.
Для решения кадрового вопроса, который сегодня актуален для многих медицинских учреждений в России, руководство окружной больницы разработало собственный план. В том числе он предусматривает прием на работу специалистов, обучающихся в ординатуре в рамках целевой квоты.