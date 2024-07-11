Власти Перми снова ищут подрядчика для расширения Северного кладбища

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Published Сегодня, 09:51
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МКУ «Пермблагоустройство» объявило аукцион на право выполнения работ по подготовке площадей для захоронения умерших и устройства проездов между кварталами. Стоимость контракта составила 24 млн 971 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Речь идет об участке кладбища площадью 19,5 га. Согласно техническому заданию, наличие древесно-кустарниковой растительности на подготовленных площадях не допускается. Подрядчику предстоит повалить на участке деревья и кустарники, выкорчевать пни, выгрузить мусор, выложить дорожное покрытие, а также уложить трубы и сделать канавы.
На все виды проведенных на территории работ устанавливается гарантия на два года, в течение этого времени исполнитель обязуется за свой счет устранить все выявленные недостатки.
Подать заявку на участие в торгах можно до 31 июля. Итоги конкурса будут подведены 1 августа.