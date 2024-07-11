Вратарь пермского «Молота» попал в больницу в ожогами 40% тела

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Вратарь пермского клуба ВХЛ «Молот» Егор Гуськов попал в больницу с ожогами 40% тела, об этом узнали журналисты издания allhockey.ru. По предварительной информации, хоккеист получил ожоги вследствие бытового инцидента.
«Вратарь сейчас находится в сознании, говорит затруднительно, но старается быть бодрым», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Егору Гуськову 22 года. По ходу карьеры вратарь неоднократно вызывался в расположение юниорской и молодежной сборной России. В ноябре 2023 года «Молот» подписал игрока Егора Гуськова в состав команды. В сезоне 2022 года голкипер защищал цвета «Рязань-ВДВ». Егор — уроженцем Тулы, прошел школу ярославского «Локомотива».