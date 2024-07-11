Вратарь пермского «Молота» попал в больницу в ожогами 40% тела

Вратарь пермского клуба ВХЛ «Молот» Егор Гуськов попал в больницу с ожогами 40% тела, об этом узнали журналисты издания allhockey.ru. По предварительной информации, хоккеист получил ожоги вследствие бытового инцидента.



«Вратарь сейчас находится в сознании, говорит затруднительно, но старается быть бодрым», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.