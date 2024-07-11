За месяц в Пермском крае от клещей пострадали более 10 тысяч жителей

В Пермском крае за месяц от клещей пострадали более 10,3 тыс. жителей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 11 июля, с начала сезона к медикам обратилось 22 тыс. 413 человек, в том числе 3 980 детей. Для сравнения, по состоянию на 13 июня эти паразиты напали на 12 026 человек в регионе (из них 2 621 ребенок).