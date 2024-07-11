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За месяц в Пермском крае от клещей пострадали более 10 тысяч жителей

За месяц в Пермском крае от клещей пострадали более 10 тысяч жителей

11 июля 2024, 11:56
Фото: ideogram.ai
По статистике, в 46,6% случаев паразиты были заражены иксодовым клещевым боррелиозом.

В Пермском крае за месяц от клещей пострадали более 10,3 тыс. жителей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 11 июля, с начала сезона к медикам обратилось 22 тыс. 413 человек, в том числе 3 980 детей. Для сравнения, по состоянию на 13 июня эти паразиты напали на 12 026 человек в регионе (из них 2 621 ребенок).

Первые ранговые места по обращениям жителей с жалобами на присасывание клещей занимают Добрянский, Ильинский, Карагайский, Пермский и Очерский округа. Лабораторные исследования показали, что снятые с пострадавших паразиты в 46,6% случаев инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 3,5% — моноцитарным эрлихиозом, в 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом. Еще в регионе зарегистрирован 1,1% случаев, когда снятые клещи оказывались инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Территория Прикамья является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому специалисты просят жителей региона не употреблять сырое молоко и сделанные из него продукты, такие как творог, сметана и другие. Это касается молока, купленного в частных хозяйствах.

Если к вам присосался клещ, то обратитесь в поликлинику и снимите его с помощью врача или самостоятельно. После этого нужно сдать паразита на исследование в лабораторию.

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#Общество#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор
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