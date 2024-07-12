Александр Бастрыкин затребовал от пермского Следкома доклада об убитом мальчике

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств убийства ребенка в Пермском крае. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Тело малолетнего ребенка с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии было обнаружено 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов жителем Перми. Следователями и криминалистами регионального следственного управления совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю установлена подозреваемая в совершении преступления — мать ребенка. Проводятся мероприятия, направленные на ее скорейшее задержание.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту обнаружения тела мальчика в чемодане у мусорных контейнеров в Ленинском районе города Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.