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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Председатель Следкома РФ ожидает доклада по делу об убитом в Перми мальчике

Александр Бастрыкин затребовал от пермского Следкома доклада об убитом мальчике

12 июля 2024, 14:57

Председатель Следкома РФ ожидает доклада по делу об убитом в Перми мальчике

Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
Сюжет
Дети

Председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств убийства ребенка в Пермском крае. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Тело малолетнего ребенка с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии было обнаружено 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов жителем Перми. Следователями и криминалистами регионального следственного управления совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю установлена подозреваемая в совершении преступления — мать ребенка. Проводятся мероприятия, направленные на ее скорейшее задержание.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту обнаружения тела мальчика в чемодане у мусорных контейнеров в Ленинском районе города Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

#Происшествия#Общество#Дети#Александр Бастрыкин#Тело ребенка в чемодане
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