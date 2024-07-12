Более 1,6 миллиона заявлений о поступлении в вузы россияне подали через Госуслуги

Чернышенко подчеркнул, что с помощью приложения «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут дистанционно подавать заявления в высшие учебные заведения через портал «Госуслуги». Вице-премьер также представил статистику: этой услугой воспользовались 460 тысяч человек, которые направили 1,6 миллиона заявлений. Из них 50 тысяч абитуриентов подали заявки на целевое обучение.