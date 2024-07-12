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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:21

Более 1,6 миллиона заявлений о поступлении в вузы россияне подали через Госуслуги

12 июля 2024, 10:19
На портале государственных услуг теперь есть приложение «Поступление в вуз онлайн», и с его помощью уже было подано 1,6 миллиона заявок на зачисление, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Его слова были опубликованы на сайте кабинета министров. Чернышенко назвал этот суперсервис инструментом, который помогает стране развивать кадровый потенциал, передает regions.ru.

Чернышенко подчеркнул, что с помощью приложения «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут дистанционно подавать заявления в высшие учебные заведения через портал «Госуслуги». Вице-премьер также представил статистику: этой услугой воспользовались 460 тысяч человек, которые направили 1,6 миллиона заявлений. Из них 50 тысяч абитуриентов подали заявки на целевое обучение.

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