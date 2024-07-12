Бывший мэр Анжеро-Судженска предстанет перед судом за махинации более чем на 100 млн

После этого бизнесмен дал бывшему мэру взятку в размере 1,9 млн рублей. Жилье для сирот и переселенцев так и не построили, а строительная компания находится в процессе ликвидации. Также Александр Рыбалко в период с ноября 2019 по июнь 2023 года незаконно передал компании по организации общественного питания лыжную базу в аренду по цене ниже рыночной.