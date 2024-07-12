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Бывший мэр Анжеро-Судженска предстанет перед судом за махинации более чем на 100 млн

Бывший мэр Анжеро-Судженска предстанет перед судом за махинации более чем на 100 млн

12 июля 2024, 04:40
Фото: скриншот видео пресс-службы СУ СК России по Кузбассу
В конце июня экс-чиновник был задержан.

В Кемеровской области суд рассмотрит дела в отношении бывшего мэра Анжеро-Судженска Александра Рыбалко и его предполагаемого соучастника, экс-председателя КУМИ Анжеро-Судженска. Мужчины обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконной предпринимательской деятельности и организации совершения злоупотребления полномочиями, сообщает VSE42.Ru.

Следствие полагает, что бывший глава города дал взятку застройщику, чтобы заключить многомиллионный контракт на поставку квартир для сирот и переселенцев. Мэр дал незаконные указания председателю комитета по управлению муниципальным имуществом заключить муниципальные контракты на общую сумму более 100 млн рублей, затем девелоперу перевели деньги.

После этого бизнесмен дал бывшему мэру взятку в размере 1,9 млн рублей. Жилье для сирот и переселенцев так и не построили, а строительная компания находится в процессе ликвидации. Также Александр Рыбалко в период с ноября 2019 по июнь 2023 года незаконно передал компании по организации общественного питания лыжную базу в аренду по цене ниже рыночной.

Сейчас деньги и имущество обвиняемого на общую сумму более 44,4 млн рублей арестованы. Материалы по делу переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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#Происшествия#Возле кормушки#Следственный комитет
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