Эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как вернуть силу волос без витаминов

Эндокринолог Ольга Павлова указывает, что проблемы с волосами и ногтями могут быть связаны не только с недостатком питательных веществ, но и с их недостаточным усвоением из-за гипоацидности, что приводит к отсутствию материала для роста, пишет ИА RuNews24.ru.