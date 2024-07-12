Эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как вернуть силу волос без витаминов

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Волосы и ногти не являются жизненно важными элементами для организма, поэтому при дефиците питательных веществ они первыми ощущают недостаток. Несмотря на это, существуют методы, которые могут улучшить их состояние.
Эндокринолог Ольга Павлова указывает, что проблемы с волосами и ногтями могут быть связаны не только с недостатком питательных веществ, но и с их недостаточным усвоением из-за гипоацидности, что приводит к отсутствию материала для роста, пишет ИА RuNews24.ru.
Для укрепления волос и ногтей рекомендуется использовать витамины топически, а не орально. Врачи могут предложить такие процедуры, как мезотерапия и плазмолифтинг, а также применение косметических масел и домашних масок.
Необходимые элементы для здоровья волос и ногтей включают селен, йод, цинк, хром, кремний, железо, а также витамины C и B12, которые укрепляют сосуды кожи головы и питают волосяные фолликулы. Эти компоненты можно добавлять в такие масла, как касторовое, оливковое и репейное.
Регулярный массаж кожи головы также может способствовать улучшению роста волос и ногтей и выполняться в домашних условиях.
Важно помнить, что алопеция может проявляться по-разному, и потеря волос может быть как постепенной, так и внезапной.