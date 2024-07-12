Госкомпании приобрели товаров и услуг у МСП на 4 трлн рублей в текущем году

В период с января по июнь текущего года включительно зафиксирован кратный рост числа договоров на приобретение некоторых товаров, заказ работ и услуг. В качестве примера можно привести вспомогательные услуги, которые относятся к финансовому посредничеству и страхованию, — здесь наблюдается 33-кратный рост. Помимо этого, в 21 раз выросли объемы продукции и услуг, которые крупные заказчики закупают у частных домашних хозяйств. Примерно в 16 раз больше было куплено услуг по уходу с обеспечением проживания. Повышенным спросом также пользуются услуги по трудоустройству и подбору персонала, строительные работы, финансовые услуги и услуги в области культуры.