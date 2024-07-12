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Госкомпании приобрели товаров и услуг у МСП на 4 трлн рублей в текущем году

Госкомпании приобрели товаров и услуг у МСП на 4 трлн рублей в текущем году

12 июля 2024, 08:05
Фото: 1MI
Около 4,14 трлн рублей за первую половину 2024 года достиг суммарный объем закупок крупных компаний с госучастием у представителей малого и среднего предпринимательства согласно федеральному закону № 223-ФЗ. Поставщиками в указанный период времени стали порядка 143 тысяч МСП.

Возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич отметил, что относительно первого полугодия 2023 года в этом году наблюдается увеличение объема закупок у малых и средних предприятий почти на 1,6 трлн (+62%), до более чем 4,14 трлн рублей. Также стоит отметить, что на 21% выросло количество поставщиков, представляющих МСП. Их суммарное число в I полугодии стало выше более чем на 25 тысяч и достигло отметки в 143 тысячи, пишет INTERFAX.RU.

Самыми активными регионами по количеству совершаемых закупок у МСП-поставщиков за эти полгода были признаны Москва (сумма закупок более 1670 млрд рублей), Северная столица (почти 387 млрд), Татарстан (примерно 225 млрд), Подмосковье и Свердловская область (приблизительно 199 млрд и 166 млрд рублей соответственно). Эти российские регионы лидируют среди остальных и по приросту объемов заключенных договоров закупок у малого и среднего бизнеса: Москва (прирост в 1116 млрд рублей), Татарстан (175 млрд), Северная столица (163 млрд), Подмосковье и Свердловская область (100 млрд и 79 млрд рублей соответственно). В десятку наиболее успешных субъектов России по данному показателю эксперты также включили Краснодарский край (прирост 49 млрд рублей), Башкирию (38 млрд рублей), Новосибирскую и Воронежскую области (34 млрд и 28 млрд соответственно), Пермский край (27 млрд рублей).

В период с января по июнь текущего года включительно зафиксирован кратный рост числа договоров на приобретение некоторых товаров, заказ работ и услуг. В качестве примера можно привести вспомогательные услуги, которые относятся к финансовому посредничеству и страхованию, — здесь наблюдается 33-кратный рост. Помимо этого, в 21 раз выросли объемы продукции и услуг, которые крупные заказчики закупают у частных домашних хозяйств. Примерно в 16 раз больше было куплено услуг по уходу с обеспечением проживания. Повышенным спросом также пользуются услуги по трудоустройству и подбору персонала, строительные работы, финансовые услуги и услуги в области культуры.

Самыми крупными заказчиками товаров и услуг у компаний малого и среднего бизнеса в этом году стали РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк, «Россети Московский регион».

Стоит отметить, что компании с государственным участием должны ежегодно совершать не менее 25% закупок согласно федеральному закону № 223-ФЗ у предприятий МСП. Исполнение утвержденной законом квоты контролируется Корпорацией МСП и органами власти на местах. Объем закупок включен в показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализующегося по инициативе главы государства Владимира Путина.

#Общество
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