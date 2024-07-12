Караси и Чайковский: названы предпочтения пермяков в рыбалке

Аналитики также назвали самую характерную рыбу для каждого российского миллионника — которой интересуются намного чаще, чем в других городах. Для Перми самая характерная рыба — уклейка: про неё здесь спрашивают в семь раз чаще, чем в среднем по всем городам-миллионникам.