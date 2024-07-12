Караси и Чайковский: названы предпочтения пермяков в рыбалке

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Ко Дню рыбака, который в этом году празднуют 14 июля, аналитики «Яндекс Поиска» выяснили, где рыбачат жители Перми и какую рыбу ловят. Подробности приводит пресс-служба компании.
Для этого аналитики изучили запросы со словами «клёв» и «клевать» за год, с июля 2023 года по июнь текущего: например [прогноз клева леща] или [при каком ветре лучше клюет судак].
По общему интересу к рыбалке Пермь занимает восьмое место среди городов-миллионников. Лидеры рейтинга — Волгоград и Самара, что неудивительно ввиду их географического положения на Волге, а реже всего про рыбалку спрашивают в Москве и Санкт-Петербурге.
Судя по запросам, чаще всего пермяки ловят карася, щуку и судака. Менее популярны налим, окунь и хариус.
Судя по числу поисковых запросов со словами «клёв», «клевать» и названиями рыб у пермяков также популярны налим, окунь, хариус, лещ, карп, чехонь и плотва.
Аналитики также назвали самую характерную рыбу для каждого российского миллионника — которой интересуются намного чаще, чем в других городах. Для Перми самая характерная рыба — уклейка: про неё здесь спрашивают в семь раз чаще, чем в среднем по всем городам-миллионникам.
В запросах про клёв пермяки часто упоминают конкретные населённые пункты, рядом с которыми хотят порыбачить. Судя по таким запросам, самые популярные места для рыбалки — Чайковский, Краснокамск и Кунгур.