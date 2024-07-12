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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Появился трейлер фильма «Красный шелк» с актером сериала «Слово пацана»

Появился трейлер детектива «Красный шелк» со звездой «Слова пацана» из Лысьвы

12 июля 2024, 11:13
Фото: vk.com/nmgkinoprokat

Появился трейлер фильма «Красный шелк» с актером сериала «Слово пацана»

Премьера состоится в феврале 2025 года.

В 2025 году в прокат выйдет приключенческий детектив «Красный шелк» (12+), в котором сыграл звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Ярослав Могильников. Сам юноша родом из Лысьвы. Трейлер киноленты опубликовала кинокомпания «НМГ Кинопрокат».

По сюжету, действие фильма происходит в 1927 году в Транссибирском экспрессе. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Иностранные разведчики и головорезы, готовые на все ради документов, путешествуют под видом обычных пассажиров. Молодой красноармеец и бывший царский агент объединяются, чтобы раскрыть общего врага.

Режиссер-постановщик проекта — Андрей Волгин. Помимо Ярослава, в детективе сыграли такие актеры как Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Ирина Алферова и другие. Лента выйдет на экраны с 20 февраля.

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#Видео#Общество#Пермь#Кино#Фильм#Трейлер#Ярослав Могильников
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