Появился трейлер детектива «Красный шелк» со звездой «Слова пацана» из Лысьвы

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В 2025 году в прокат выйдет приключенческий детектив «Красный шелк» (12+), в котором сыграл звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Ярослав Могильников. Сам юноша родом из Лысьвы. Трейлер киноленты опубликовала кинокомпания «НМГ Кинопрокат».
По сюжету, действие фильма происходит в 1927 году в Транссибирском экспрессе. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Иностранные разведчики и головорезы, готовые на все ради документов, путешествуют под видом обычных пассажиров. Молодой красноармеец и бывший царский агент объединяются, чтобы раскрыть общего врага.
Режиссер-постановщик проекта — Андрей Волгин. Помимо Ярослава, в детективе сыграли такие актеры как Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Ирина Алферова и другие. Лента выйдет на экраны с 20 февраля.