Появился трейлер детектива «Красный шелк» со звездой «Слова пацана» из Лысьвы

По сюжету, действие фильма происходит в 1927 году в Транссибирском экспрессе. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Иностранные разведчики и головорезы, готовые на все ради документов, путешествуют под видом обычных пассажиров. Молодой красноармеец и бывший царский агент объединяются, чтобы раскрыть общего врага.