properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля, 08:28

Published 12 июля, 08:28

Modified 12 июля, 08:41

Updated 12 июля, 08:41

Опубликовано фото женщины, которую ищут по обвинению в убийстве мальчика в Перми

12 июля 2024, 08:28

Опубликовано фото женщины, разыскиваемой по делу об убийстве мальчика в Перми

Сюжет
Детский мир
Чемодан с телом ребенка нашли рано утром у мусорных контейнеров.

Появились фото и видео женщины, которую разыскивают полицейские по делу об убийстве мальчика в Перми. В ночь на сегодня, 12 июля, тело ребенка в чемодане рядом с контейнерной мусорной площадкой обнаружил бездомный житель.

Как утверждает издание 59.ru, очевидица подтвердила журналистам, что на фото изображена та женщина, ориентировку на которую ранее показывали местным жителям.

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю подтвердили информацию, что следователи разыскивают женщину, оставившую чемодан с телом ребенка в Ленинском районе Перми. Около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид 6-8 лет, на теле имеются признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Читайте также:
Прокурор Ленинского района Перми выехал к месту, где нашли труп мальчика в чемоданеВ Перми следователи возбудили дело после обнаружения тела мальчика в чемоданеВ центре Перми в чемодане нашли тело маленького мальчика со следами насилия
#Происшествия#Пермь#Детский мир#Дети#Убийство#Следователи#Тело ребенка в чемодане
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика