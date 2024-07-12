Опубликовано фото женщины, которую ищут по обвинению в убийстве мальчика в Перми

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю подтвердили информацию, что следователи разыскивают женщину, оставившую чемодан с телом ребенка в Ленинском районе Перми. Около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид 6-8 лет, на теле имеются признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).