Опубликовано фото женщины, которую ищут по обвинению в убийстве мальчика в Перми

Posted 12 июля, 08:28
Published 12 июля, 08:28
Modified 12 июля, 08:41
Updated 12 июля, 08:41
Появились фото и видео женщины, которую разыскивают полицейские по делу об убийстве мальчика в Перми. В ночь на сегодня, 12 июля, тело ребенка в чемодане рядом с контейнерной мусорной площадкой обнаружил бездомный житель.
Как утверждает издание 59.ru, очевидица подтвердила журналистам, что на фото изображена та женщина, ориентировку на которую ранее показывали местным жителям.
Ранее в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю подтвердили информацию, что следователи разыскивают женщину, оставившую чемодан с телом ребенка в Ленинском районе Перми. Около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид 6-8 лет, на теле имеются признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).