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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Опубликовано фото женщины, разыскиваемой по делу об убийстве мальчика в Перми

Опубликовано фото женщины, которую ищут по обвинению в убийстве мальчика в Перми

12 июля 2024, 08:28
Фото: ideogram.ai; 59.ru

Опубликовано фото женщины, разыскиваемой по делу об убийстве мальчика в Перми

Чемодан с телом ребенка нашли рано утром у мусорных контейнеров.

Появились фото и видео женщины, которую разыскивают полицейские по делу об убийстве мальчика в Перми. В ночь на сегодня, 12 июля, тело ребенка в чемодане рядом с контейнерной мусорной площадкой обнаружил бездомный житель.

Как утверждает издание 59.ru, очевидица подтвердила журналистам, что на фото изображена та женщина, ориентировку на которую ранее показывали местным жителям.

Фото: 59.ru

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю подтвердили информацию, что следователи разыскивают женщину, оставившую чемодан с телом ребенка в Ленинском районе Перми. Около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид 6-8 лет, на теле имеются признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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