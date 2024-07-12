Основной заказчик требует в суде от пермской «Телты» 12 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Крупнейший заказчик пермского телефонного завода, оператор систем проводной связи Минобороны РФ, АО «Воентелеком» вышел в арбитраж с иском к АО «Телта» на 12,5 млн рублей. Требования приняты к производству, ближайшее заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 31 июля. В 2022 году «Воентелеком» взыскивал с пермского предприятия незначительную сумму, связанную с исполнением обязательств — речь идет о 15 тыс. рублей.
Ранее по подозрению во взятке от руководства завода арестовали начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Следствие считает, что он получил от бывшего гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной 36 млн рублей. Они и бывший бенефициар завода также являются фигурантами уголовных дел.
Из открытых данных известно, что «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал генерал Шамарин.
С 2022 года Минобороны активно судится с пермским телефонным заводом. За это время было подано десять исков от самого военного ведомства и несколько — от связанных с ним структур. Сейчас общий объем требований заказчиков к «Телте» в судах составляет порядка 90 млн рублей.
17 июня Арбитражный иск Москвы принял к рассмотрению иск к заводу Минобороны РФ на 38,7 млн рублей. Это дело начнут рассматривать 5 августа. В этот же день в той же инстанции приступят к рассмотрению иска того же ведомства на 12,6 млн рублей. 28 августа пройдет первое заседание по иску связанного с МО РФ АО «48 Управление наладочных работ» (строительное подразделение, в том числе выполняющее заказы Минобороны). Это предприятие взыскивает с «Телты» 25,8 млн рублей за непоставленную по гособоронзаказу продукцию. Из материалов дела известно, что в 2022 году 48 УНР направляло на «Телту» уведомление о непоставке продукции, а в 2023 году сообщало о просрочке исполнения контракта на 361 день.
По версии СКР, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал Шамарин получил от Высокова и Гришиной взятки в общем размере 36 млн рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Полученными деньгами Шамарин, считает следствие, распорядился по своему усмотрению. 31 мая он направил апелляционную жалобу на свой арест.
Как сообщалось ранее, после задержания топ-менеджмента завода в октябре 2023 года на ОАО ПТЗ «Телта» был назначен новый гендиректор, его обязанности стала исполнять дочь Игоря Морозова Ольга Подколозина. В мае гендиректор компании вновь сменился, им стал Владимир Тихонов.