Основной заказчик требует в суде от пермской «Телты» 12 миллионов рублей

17 июня Арбитражный иск Москвы принял к рассмотрению иск к заводу Минобороны РФ на 38,7 млн рублей. Это дело начнут рассматривать 5 августа. В этот же день в той же инстанции приступят к рассмотрению иска того же ведомства на 12,6 млн рублей. 28 августа пройдет первое заседание по иску связанного с МО РФ АО «48 Управление наладочных работ» (строительное подразделение, в том числе выполняющее заказы Минобороны). Это предприятие взыскивает с «Телты» 25,8 млн рублей за непоставленную по гособоронзаказу продукцию. Из материалов дела известно, что в 2022 году 48 УНР направляло на «Телту» уведомление о непоставке продукции, а в 2023 году сообщало о просрочке исполнения контракта на 361 день.