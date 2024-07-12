Отказы в приеме в школы и чемодан с телом мальчика. Главное за неделю в Прикамье

Сначала разные источники писали, что ребенку может быть 5-8 лет или 16-17 лет. Но позже правоохранительные органы разъяснили, что мальчику 6-8 лет. Возбуждено и расследуется уголовное дело. На записи с камер видеонаблюдения попала женщина с чемоданом, в котором обнаружили тело.