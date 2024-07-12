Отказы в приеме в школы и чемодан с телом мальчика. Главное за неделю в Прикамье

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Первая половина этой недели была теплой и даже жаркой, а затем в регионе похолодало. Вчера, 11 июля, в ряде территорий Пермского края прошли ливни с грозами, а местами буря повалила деревья.
Но в выходные жары можно не ждать. Как ранее сообщали в ГИС-центре ПГНИУ, прогреву температуры воздуха мешают облачность и прохождение холодного фронта.
Пермь заняла 47 место по уровню зарплат по отраслям среди 100 крупных российских городов. Самая высокая средняя зарплата в городе — в сфере IT и связи, она составляет 92 тыс. рублей.
К слову, соседи в Екатеринбурге заняли 19 место в рейтинге самых высоких зарплат, подготовленном РИА Новости. У них в сфере IT и связи платят в среднем 129 тыс. рублей.
Жуткая история произошла в Перми. В ночь на сегодня, 12 июля, на контейнерной площадке у дома на ул. Монастырская, 93б в чемодане нашли тело мальчика со следами насилия.
Сначала разные источники писали, что ребенку может быть 5-8 лет или 16-17 лет. Но позже правоохранительные органы разъяснили, что мальчику 6-8 лет. Возбуждено и расследуется уголовное дело. На записи с камер видеонаблюдения попала женщина с чемоданом, в котором обнаружили тело.
Новая модель «Ласточки» из полностью российских комплектующих совершила дебютный рейс в Перми в минувший понедельник, 8 июля. Электропоезд движется по кольцевому маршруту от станции Пермь-II.
В вагоне нет мест друг напротив друга, спинки сидений не откидываются. Всего в электропоезде «Финист» 416 мест.
Первый этап приема первоклассников в школы Перми завершился. Но возникла внезапная проблема — мест в учебных заведениях не хватило, несмотря на то, что родители подавали заявления в школы, к которым прикреплены.
Родители задались вопросом, что им делать. Ситуацию прокомментировали в департаменте образования администрации Перми. По словам чиновников, мест хватает, но есть свои тонкости.