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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Отказы в приеме в школы и чемодан с телом мальчика. Главное за неделю в Прикамье

Отказы в приеме в школы и чемодан с телом мальчика. Главное за неделю в Прикамье

12 июля 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney; пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю
Рассказываем о самых интересных новостях для читателей Properm.ru.

Похолодание в Прикамье

Первая половина этой недели была теплой и даже жаркой, а затем в регионе похолодало. Вчера, 11 июля, в ряде территорий Пермского края прошли ливни с грозами, а местами буря повалила деревья.

Но в выходные жары можно не ждать. Как ранее сообщали в ГИС-центре ПГНИУ, прогреву температуры воздуха мешают облачность и прохождение холодного фронта.

Самые высокие зарплаты

Пермь заняла 47 место по уровню зарплат по отраслям среди 100 крупных российских городов. Самая высокая средняя зарплата в городе — в сфере IT и связи, она составляет 92 тыс. рублей.

К слову, соседи в Екатеринбурге заняли 19 место в рейтинге самых высоких зарплат, подготовленном РИА Новости. У них в сфере IT и связи платят в среднем 129 тыс. рублей.

Тело мальчика в Перми

Жуткая история произошла в Перми. В ночь на сегодня, 12 июля, на контейнерной площадке у дома на ул. Монастырская, 93б в чемодане нашли тело мальчика со следами насилия.

Сначала разные источники писали, что ребенку может быть 5-8 лет или 16-17 лет. Но позже правоохранительные органы разъяснили, что мальчику 6-8 лет. Возбуждено и расследуется уголовное дело. На записи с камер видеонаблюдения попала женщина с чемоданом, в котором обнаружили тело.

Первый рейс «Финиста»

Новая модель «Ласточки» из полностью российских комплектующих совершила дебютный рейс в Перми в минувший понедельник, 8 июля. Электропоезд движется по кольцевому маршруту от станции Пермь-II.

В вагоне нет мест друг напротив друга, спинки сидений не откидываются. Всего в электропоезде «Финист» 416 мест.

Отказы в приеме детей в школы

Первый этап приема первоклассников в школы Перми завершился. Но возникла внезапная проблема — мест в учебных заведениях не хватило, несмотря на то, что родители подавали заявления в школы, к которым прикреплены.

Родители задались вопросом, что им делать. Ситуацию прокомментировали в департаменте образования администрации Перми. По словам чиновников, мест хватает, но есть свои тонкости.

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#Общество#Пермь#Итоги
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