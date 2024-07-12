Пермская художественная галерея реставрирует пять картин на сумму 4,3 млн рублей

А уже в 2024 году руководство галереи начало переносить экспонаты в новое место — в построенное здание, которое сейчас располагается на территории завода Шпагина. Теперь в дополнение к выставочному залу здесь будет расположена библиотека, а также образовательный центр, архив и мастерские для реставрации.