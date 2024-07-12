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Пермская художественная галерея реставрирует пять картин на сумму 4,3 млн рублей

Пермская художественная галерея реставрирует пять картин на сумму 4,3 млн рублей

12 июля 2024, 10:29
Фото: properm.ru
Сейчас галерея активно ищет подрядчика для реставрации объектов искусства.

В Пермской художественной галерее ищут подрядчика для реставрации пяти картин. Конкурс объявило краевое министерство закупок, сообщает Коммерсантъ Прикамье.

По заданию требуется восстановить следующие художественные произведения: полотно «Деревня» неизвестного художника XVII века, картину «Мадонна со святыми» итальянского мастера XVI века Тинторетто, копию с работы Рубенса «Пир у Симона фарисея» от неизвестного художника XVI века, а также картину «Мадонна с младенцем» итальянца XVI века Беллини и полотно «Музыканты» неизвестного художника XVII века. Все указанные произведения имеют разный уровень сохранности.

На картинах образовались царапины, потемнения, деформации холста и многие другие повреждения. Реставрация будет проходить в два этапа.

В документе на сайте Госзакупок отмечается, что прием заявок начался 11 июля и продлится до 30 июля.

Реставрацию начнут 15 августа 2024 года, а завершат к 17 ноября 2025 года. Максимальная стоимость контракта составит 4,3 миллиона рублей. Победителя конкурса определят уже 2 августа 2024 года.

Напомним, что осенью 2023 года Пермская галерея переместила коллекцию из Спасо-Преображенского собора. Сейчас произведения великих художников находятся в здании производственного цеха «Телта» на улице Окулова.

А уже в 2024 году руководство галереи начало переносить экспонаты в новое место — в построенное здание, которое сейчас располагается на территории завода Шпагина. Теперь в дополнение к выставочному залу здесь будет расположена библиотека, а также образовательный центр, архив и мастерские для реставрации.

Мадонна со святымиМадонна со святыми
Мадонна с младенцемМадонна с младенцем
Пир у Симона ФарисеяПир у Симона Фарисея
МузыкантыМузыканты
ДеревняДеревня
Мадонна со святыми
Фото: Тинторетто / Пермская художественная галерея
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#Конкурс#Пермская художественная галерея#Реставрация#Подрядчик#Картины
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