Пермский хакер не смог забрать у подельника 85 миллионов за долю в своей компании

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Коллегия арбитражного суда Уральского округа отказала владельцу пермской компании «Гет-Нэт» Артему Зайцеву в удовлетворении жалобы на решение по спору об акциях компании. В марте 2024 года корпоративный спор о возмещении 65,6 млн рублей за акции компании «Гет-Нэт» завершился в пользу Александры Ковалевой, бывшей жены партнера и подельника Зайцева Александра Ковалева.
В обоснование кассационной жалобы общество «Гет-Нэт» в лице Зайцева указывало на то, что Ковалевой не был доказан факт оплаты доли в уставном капитале общества, Кроме того, по мнению Зайцева, Ковалева фактически не принимала участие в хозяйственной деятельности общества. Он назвал ошибочным вывод суда об увеличении уставного
капитала общества с 2016 года, сославшись на то, что Ковалева была введена в состав участников общества после того, как в адрес Зайцеву поступили угрозы жизни и здоровью
со стороны Ковалева и на тот момент действующего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева. Свои слова Зайцев подтвердил заявлениями о совершенном в отношении него преступлении.
Судом кассационной инстанции эти доводы были отклонены, поскольку сами заявления не говорят о совершенном преступлении. В деле указывается, что Зайцев жаловался в в военный следственный отдел по Пермскому гарнизону, военное следственное управление по Центральному военному округу, военную прокуратуру Пермского гарнизона, прокуратуру Центрального военного округа, главную военную прокуратуру, прокуратуру Пермского края. Как сообщили собеседники журналиста Properm.ru в данных ведомствах, в отношении Ковалева и Царегородцева никаких следственных действий по подобных фактом не проводится.
Арбитражный суд Пермского края сейчас рассматривает иск налоговой о банкротстве компании «Гет-Нэт» (100% долей сегодня принадлежат Артему Зайцеву). Ковалева привлечена в процесс как третье лицо. Ближайшее заседание по делу назначено на сентябрь.
После начала рассмотрения дела о банкротстве «Гет-Нэт», в январе 2024 года, было принято об уменьшении на 24 млн рублей уставного капитала компании «Финбург». Эта микрокредитная организация принадлежит «Гет-Нэт» и самому Зайцеву.
19 января прошлого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Ковалевой и взыскал действительную стоимость ее доли в «Гет-Нэт» — 65,6 млн рублей. Она вышла из состава учредителей общества 18 мая 2022, следует из открытых данных компании, опубликованных в «СПАРК-Интерфакс». Это произошло через три месяца после того, как Артем Зайцев и Александр Ковалев были задержаны по делу о «русских хакерах» в Перми и этапированы в Москву.
Сейчас Зайцев и Ковалев ожидают рассмотрения их жалоб на приговор Савеловского суда Москвы в Мосгорсуде. Как журналисту Properm.ru рассказали в пресс-службе инстанции, материалы дела еще не поступили на рассмотрение — у сторон есть время на подготовку возражений. Гособвинение также обжаловало вынесенный по делу о «русских хакерах» приговор как излишне мягкий.
Кроме того, Преображенский суд Москвы сейчас рассматривает иск Зайцева к брокеру Станиславу Баранову и своему партнеру и подельнику Александру Ковалеву. Зайцев пытается вернуть более 35 млн рублей, судя по отметкам в картотеке суда, размер его требований может вырасти. Он просит суд расторгнуть соглашение и предварительный договор купли-продажи акций «Почтобанка», заключенные между Барановым и Ковалевым-Зайцевым в 2021 году. Также он просит взыскать с Баранова 35,13 млн рублей, переданных ему в качестве обеспечительного платежа по соглашению и предварительному договору купли-продажи акций.
Пермские хакеры Ковалев, Гилев и Зайцев были задержаны 6 февраля в Перми, из их квартир и домов были изъяты деньги в различной валюте, средства связи, золотые слитки. 9 февраля 2022 года Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, предпринимателя Александра Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артёма Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артёма Зайцева, а также двоих неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьёва. Всем им было предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц). Они были признаны судом виновными, реальные сроки наказания получили Зайцев и Ковалев.
Григория Царегородцева задержали в Перми в апреле прошлого года, после того, как Ковалев и Гилев показали следствию на то, что они давали ему взятки с 2016 года. Общая сумма переданных майору ФСБ средств составила 160 млн рублей. Гособвинение в прениях попросило отправить его в колонию на 9 лет и 8 месяцев. Бывший сотрудник ФСБ был приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в 160 млн рублей. Сейчас он пытается обжаловать приговор.