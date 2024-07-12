Пермский хакер не смог забрать у подельника 85 миллионов за долю в своей компании

В обоснование кассационной жалобы общество «Гет-Нэт» в лице Зайцева указывало на то, что Ковалевой не был доказан факт оплаты доли в уставном капитале общества, Кроме того, по мнению Зайцева, Ковалева фактически не принимала участие в хозяйственной деятельности общества. Он назвал ошибочным вывод суда об увеличении уставного

капитала общества с 2016 года, сославшись на то, что Ковалева была введена в состав участников общества после того, как в адрес Зайцеву поступили угрозы жизни и здоровью

со стороны Ковалева и на тот момент действующего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева. Свои слова Зайцев подтвердил заявлениями о совершенном в отношении него преступлении.