Пермяк убеждал пенсионеров брать кредиты и пользовался деньгами сам

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Пермский районный суд вынес приговор ранее судимому жителю региона. Мужчина мошенничеством завладел более чем 1,8 млн. рублей, сообщают в краевой прокуратуре.
С февраля по сентябрь прошлого года мужчина, под предлогом оформления кредитных банковских продуктов, похитил у пенсионеров более 1,8 млн рублей.
Злоумышленник, представляясь агентом известных кредитных организаций и пользуясь доверием пенсионеров, в число которых входили и его родственники, предлагал льготные условия кредитования. Он оформлял заявки на их имя для получения займов, в действительности не имея намерения передавать деньги. Получив доступ к средствам, распоряжался ими по своему усмотрению.
От действий осужденного пострадали три крупных российских банка.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступлений по чч. 1, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). За содеянное суд приговорил пермяка к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.