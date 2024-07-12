Пермяк убеждал пенсионеров брать кредиты и пользовался деньгами сам

Злоумышленник, представляясь агентом известных кредитных организаций и пользуясь доверием пенсионеров, в число которых входили и его родственники, предлагал льготные условия кредитования. Он оформлял заявки на их имя для получения займов, в действительности не имея намерения передавать деньги. Получив доступ к средствам, распоряжался ими по своему усмотрению.