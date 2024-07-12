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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Пермяк обманом заставил пенсионеров взять для него 1,8 миллиона рублей в кредит

Пермяк убеждал пенсионеров брать кредиты и пользовался деньгами сам

12 июля 2024, 16:09
Фото: 1MI

Пермяк обманом заставил пенсионеров взять для него 1,8 миллиона рублей в кредит

Среди пострадавших — родственники мошенника

Пермский районный суд вынес приговор ранее судимому жителю региона. Мужчина мошенничеством завладел более чем 1,8 млн. рублей, сообщают в краевой прокуратуре.

С февраля по сентябрь прошлого года мужчина, под предлогом оформления кредитных банковских продуктов, похитил у пенсионеров более 1,8 млн рублей.

Злоумышленник, представляясь агентом известных кредитных организаций и пользуясь доверием пенсионеров, в число которых входили и его родственники, предлагал льготные условия кредитования. Он оформлял заявки на их имя для получения займов, в действительности не имея намерения передавать деньги. Получив доступ к средствам, распоряжался ими по своему усмотрению.

От действий осужденного пострадали три крупных российских банка.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступлений по чч. 1, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). За содеянное суд приговорил пермяка к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Мошенничество#Мошенники
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