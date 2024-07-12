Пермяков испугали клубы белого дыма над крышей ТЦ «iMALL Эспланада»

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, подразделения ведомства отреагировали на информацию. Однако по прибытии сотрудников выяснилось, что пожара нет. В ТЦ проходила чистка системы вентиляции — это технологический процесс.