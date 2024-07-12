Пермяков испугали клубы белого дыма над крышей ТЦ «iMALL Эспланада»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Пермяки заметили белый дым, исходящий от крыши здания торгового центра «iMALL Эспланада». Как рассказала читательница Properm.ru, на крыше объекта она увидела сотрудников МЧС, а внизу на дороге — пожарные машины. Девушка предположила, что произошел пожар.
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, подразделения ведомства отреагировали на информацию. Однако по прибытии сотрудников выяснилось, что пожара нет. В ТЦ проходила чистка системы вентиляции — это технологический процесс.