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Published Сегодня, 09:56

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Пермяки испугались белого дыма над крышей «iMALL Эспланада»

Пермяков испугали клубы белого дыма над крышей ТЦ «iMALL Эспланада»

12 июля 2024, 09:56
Фото: предоставлено читательницей Properm.ru

Пермяки испугались белого дыма над крышей «iMALL Эспланада»

В МЧС пояснили, что случилось.

Пермяки заметили белый дым, исходящий от крыши здания торгового центра «iMALL Эспланада». Как рассказала читательница Properm.ru, на крыше объекта она увидела сотрудников МЧС, а внизу на дороге — пожарные машины. Девушка предположила, что произошел пожар.

Фото: предоставлено читательницей Properm.ru

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, подразделения ведомства отреагировали на информацию. Однако по прибытии сотрудников выяснилось, что пожара нет. В ТЦ проходила чистка системы вентиляции — это технологический процесс.

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#Происшествия#Общество#Мчс пермского края#Пермь#ТЦ IMALL
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