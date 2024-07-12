Площадка ВКИУ не устраивает театр «У моста». Начаты поиски новой сцены

В частности, отмечается, что в помещении отсутствуют противодымные системы защиты, не предусмотрены светопроемы в наружных стенах, не соблюдены параметры микроклимата. Кроме этого, не соответствуют требованиям и лестничные отсеки. Здание также не оборудовано для маломобильных групп населения.