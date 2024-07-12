Площадка ВКИУ не устраивает театр «У моста». Начаты поиски новой сцены

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
МБУК «Театр „У Моста“» получило данные госэкспертизы на предмет размещения второй сцены в здании бывшего клуба ПВКИУ (ул. Окулова, 5). Результат показал, что без устранения ряда недочетов возвести там новую сцену будет невозможно, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заключение экспертов.
В частности, отмечается, что в помещении отсутствуют противодымные системы защиты, не предусмотрены светопроемы в наружных стенах, не соблюдены параметры микроклимата. Кроме этого, не соответствуют требованиям и лестничные отсеки. Здание также не оборудовано для маломобильных групп населения.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что городские власти начали поиск новой площадки для сцены театра.
В мае у театра возникли сложности с арендой бывшего клуба Пермского высшего военного командно-инженерного училища. Власти города приостановили переговоры о пользовании учреждением имущественного комплекса для показов спектаклей.
Переговоры об использовании помещения остановились из-за позиции театра. По мнению руководства учреждения, ремонтируемый зал вместимостью на 500 мест будет сложно запустить из-за требований Госпожнадзора. В этом помещении всего один эвакуационный выход.
Ранее сообщалось, что театр перенес открытие новой сцены в здании бывшего ДК ВКИУ на 1 июня 2024 года. При этом сроки открытия сцены переносились неоднократно.