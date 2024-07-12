Предварительно следствие установило личности погибшего ребенка и его матери

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Как стало известно из близких к следствию источников, на сейчас предварительно установлены личности убитого мальчика 2015 года рождения и его матери. Они проживали в не близком районе Перми от места обнаружения зловещего чемодана. От дома до контейнерной площадки на Монастырской, где находится контейнерная площадка, женщина шла пешком.
По неофициальным данным, в правоохранительные органы сегодня обратились близкие ребенка. Они заявили о пропаже внука и дочери. В квартире, где проживали мать и сын, никого не было. Следствие обнаружило там следы вероятного убийства, в том числе — большое количество крови на месте трагедии.
По оперативным данным, после того, как женщина оставила чемодан с убитым ребенком на контейнерной площадке, она уехала из Перми. Ее розыск продолжается.
Напомним, в ночь на 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид шесть-восемь лет, на теле имеются признаки насильственной смерти.