Предварительно следствие установило личности погибшего ребенка и его матери

Как стало известно из близких к следствию источников, на сейчас предварительно установлены личности убитого мальчика 2015 года рождения и его матери. Они проживали в не близком районе Перми от места обнаружения зловещего чемодана. От дома до контейнерной площадки на Монастырской, где находится контейнерная площадка, женщина шла пешком.