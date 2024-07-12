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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Предварительно следствие установило личности погибшего ребенка и его матери

Предварительно следствие установило личности погибшего ребенка и его матери

12 июля 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Следствие не исключает, что после того, как женщина избавилась от чемодана с телом ребенка, она покинула территорию Пермского края

Как стало известно из близких к следствию источников, на сейчас предварительно установлены личности убитого мальчика 2015 года рождения и его матери. Они проживали в не близком районе Перми от места обнаружения зловещего чемодана. От дома до контейнерной площадки на Монастырской, где находится контейнерная площадка, женщина шла пешком.

По неофициальным данным, в правоохранительные органы сегодня обратились близкие ребенка. Они заявили о пропаже внука и дочери. В квартире, где проживали мать и сын, никого не было. Следствие обнаружило там следы вероятного убийства, в том числе — большое количество крови на месте трагедии.

По оперативным данным, после того, как женщина оставила чемодан с убитым ребенком на контейнерной площадке, она уехала из Перми. Ее розыск продолжается.

Напомним, в ночь на 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид шесть-восемь лет, на теле имеются признаки насильственной смерти.

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#Тело ребенка в чемодане
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