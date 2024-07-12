При поддержке ПАО «Уралкалий» в Березники поступила первая партия новых автобусов

«Совместно с индустриальными партнерами повышаем качество жизни людей. Верхнекамье, куда входят Березники и Соликамск — стратегически важная для нас территория. Благодарю социальных партнеров — компании „Уралкалий“, „Уралхим“ за то, что предоставили городу Березники, где осуществляется их производственная деятельность, транспортные средства. Убедился, что новая техника соответствует всем современным стандартам, — заявил Дмитрии Махонин. — Осенью в Березники при поддержке предприятия поступит 10 автобусов еще большей вместимости».