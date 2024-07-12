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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

При поддержке ПАО «Уралкалий» в Березники поступила первая партия новых автобусов

При поддержке ПАО «Уралкалий» в Березники поступила первая партия новых автобусов

12 июля 2024, 13:08
Фото: правительство Пермского края
Осенью в Березники прибудет еще одна партия автобусов с большей вместимостью.

Сегодня, 12 июля, в Березники прибыли 11 новых автобусов среднего класса марки ПАЗ для муниципального автопарка. Они приобретены при финансовой поддержке ПАО «Уралкалий» и были переданы городу участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В январе 2024 года компания заключила соглашение с Пермским краем о модернизации парка общественного транспорта в Березниках. В рамках него предприятие выделило 300 млн рублей на обновление подвижного состава. Новые машины переданы местному муниципальному перевозчику.

«Совместно с индустриальными партнерами повышаем качество жизни людей. Верхнекамье, куда входят Березники и Соликамск — стратегически важная для нас территория. Благодарю социальных партнеров — компании „Уралкалий“, „Уралхим“ за то, что предоставили городу Березники, где осуществляется их производственная деятельность, транспортные средства. Убедился, что новая техника соответствует всем современным стандартам, — заявил Дмитрии Махонин. — Осенью в Березники при поддержке предприятия поступит 10 автобусов еще большей вместимости».

Новая техника соответствует современным требованиям безопасности и управления, комфортна для всех категорий пассажиров. Автобусы низкопольные, оснащены системами речевого и визуального информирования пассажиров, видеонаблюдением, кондиционированием, спутниковой навигацией, валидаторами, площадкой для инвалидов, контролем режима труда и отдыха водителя.

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук подчеркнул, что для «Уралкалия» развитие территорий присутствия компании — в приоритете: «Социальные инвестиции способствуют развитию инфраструктуры, повышают уровень качества жизни населения. Убежден, с обновлением автобусного парка поездки для жителей Березников станут комфортнее».

#Новости компаний#Транспорт
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