При поддержке ПАО «Уралкалий» в Березники поступила первая партия новых автобусов

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Сегодня, 12 июля, в Березники прибыли 11 новых автобусов среднего класса марки ПАЗ для муниципального автопарка. Они приобретены при финансовой поддержке ПАО «Уралкалий» и были переданы городу участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В январе 2024 года компания заключила соглашение с Пермским краем о модернизации парка общественного транспорта в Березниках. В рамках него предприятие выделило 300 млн рублей на обновление подвижного состава. Новые машины переданы местному муниципальному перевозчику.
«Совместно с индустриальными партнерами повышаем качество жизни людей. Верхнекамье, куда входят Березники и Соликамск — стратегически важная для нас территория. Благодарю социальных партнеров — компании „Уралкалий“, „Уралхим“ за то, что предоставили городу Березники, где осуществляется их производственная деятельность, транспортные средства. Убедился, что новая техника соответствует всем современным стандартам, — заявил Дмитрии Махонин. — Осенью в Березники при поддержке предприятия поступит 10 автобусов еще большей вместимости».
Новая техника соответствует современным требованиям безопасности и управления, комфортна для всех категорий пассажиров. Автобусы низкопольные, оснащены системами речевого и визуального информирования пассажиров, видеонаблюдением, кондиционированием, спутниковой навигацией, валидаторами, площадкой для инвалидов, контролем режима труда и отдыха водителя.
Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук подчеркнул, что для «Уралкалия» развитие территорий присутствия компании — в приоритете: «Социальные инвестиции способствуют развитию инфраструктуры, повышают уровень качества жизни населения. Убежден, с обновлением автобусного парка поездки для жителей Березников станут комфортнее».