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Прокурор Ленинского района Перми выехал к месту, где нашли труп мальчика в чемодане

Прокурор Ленинского района Перми выехал к месту, где нашли труп мальчика в чемодане

12 июля 2024, 07:37
Фото: Яндекс.Карты
По неофициальным данным, тело обнаружено у дома на Монастырской, 93б.

Прокуратура Ленинского района Перми взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства ребенка. Прокурор района Вадим Расторгуев и заместитель прокурора региона Дмитрий Трусов выехали на место происшествия для координации работы сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мальчика в чемодане у мусорных контейнеров. Оно заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид 6-8 лет, на теле имеются признаки насильственной смерти.

В Перми следователи возбудили дело после обнаружения тела мальчика в чемодане
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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Дети#Убийство#Прокуратура
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