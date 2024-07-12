Прокурор Ленинского района Перми выехал к месту, где нашли труп мальчика в чемодане

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Прокуратура Ленинского района Перми взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства ребенка. Прокурор района Вадим Расторгуев и заместитель прокурора региона Дмитрий Трусов выехали на место происшествия для координации работы сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мальчика в чемодане у мусорных контейнеров. Оно заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид 6-8 лет, на теле имеются признаки насильственной смерти.