Прокурор Ленинского района Перми выехал к месту, где нашли труп мальчика в чемодане

Ранее в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мальчика в чемодане у мусорных контейнеров. Оно заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид 6-8 лет, на теле имеются признаки насильственной смерти.