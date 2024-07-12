Реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино» выполнят раньше срока

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:52
Второй этап реконструкции международного аэропорта «Большое Савино» могут завершить раньше срока. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр транспорта России Роман Старовойт обсудили ключевые инфраструктурные проекты и развитие общественного транспорта в Прикамье, сообщил глава региона в своем telegram-канале.
В рамках реконструкции предполагается усиление покрытия взлетно-посадочной полосы, обновление воздушного перрона, рулежных дорожек и инженерных сооружений. «Это необходимо, чтобы принимать у нас новые типы воздушных судов», — пишет Махонин.
На встрече был также поднят вопрос возможности реализации по строительству третьего моста через Каму. На данный момент уже началась реконструкция кольцевой развязки на площади Гайдара. Возведение моста в Перми Махонин поставил на личный контроль.
Дмитрий Махонин сообщил в своей соцсети, что в течение 2024 года Госкомпания «Автодор» восстановит 30 км дорог в ходе строительства федеральной трассы М-12.