Роспотребнадзор поделился данными об уровне радиации в Прикамье в июне 2024 года

В июне радиационная обстановка на территории региона оценивается как благоприятная. Контроль за уровнем мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводился в ходе ежемесячного социально-гигиенического мониторинга в семи пунктах наблюдений. Они находятся в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, а также в Губахинском, Чусовском и Чернушинском районах.