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Роспотребнадзор поделился данными об уровне радиации в Прикамье в июне 2024 года

Роспотребнадзор поделился данными об уровне радиации в Прикамье в июне 2024 года

12 июля 2024, 05:56
Фото: ideogram.ai
Замеры проводятся регулярно в семи точках контроля по региону.

Стало известно, какой уровень радиации установился в Прикамье в июне текущего года. Данными мониторинга поделились в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В июне радиационная обстановка на территории региона оценивается как благоприятная. Контроль за уровнем мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводился в ходе ежемесячного социально-гигиенического мониторинга в семи пунктах наблюдений. Они находятся в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, а также в Губахинском, Чусовском и Чернушинском районах.

Радиационный фон в Прикамье оценивается как благополучный — мощность дозы гамма-излучения на открытой местности в июне составила от 0,10 до 0,14 мкЗв/час. Этот показатель не превышает установленный гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час). Природных и техногенных радиационных аномалий в регионе не зарегистрировано, мониторинг обстановки продолжается.

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#Общество#Пермь#Экология#Роспотребнадзор#Радиация
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