Роспотребнадзор поделился данными об уровне радиации в Прикамье в июне 2024 года

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Стало известно, какой уровень радиации установился в Прикамье в июне текущего года. Данными мониторинга поделились в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
В июне радиационная обстановка на территории региона оценивается как благоприятная. Контроль за уровнем мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводился в ходе ежемесячного социально-гигиенического мониторинга в семи пунктах наблюдений. Они находятся в Перми, Соликамске, Березниках, Кудымкаре, а также в Губахинском, Чусовском и Чернушинском районах.
Радиационный фон в Прикамье оценивается как благополучный — мощность дозы гамма-излучения на открытой местности в июне составила от 0,10 до 0,14 мкЗв/час. Этот показатель не превышает установленный гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час). Природных и техногенных радиационных аномалий в регионе не зарегистрировано, мониторинг обстановки продолжается.