С карты Пермского края уберут две деревни Уинского округа

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
С карты Пермского края исчезнут две деревни Уинского округа. Соответствующий проект закона внес на рассмотрение краевого заксобрания глава муниципалитета Алексей Зеленкин, сообщило Ura.ru.
Оба населенных пункта — деревня Губаны и деревня Козловка — фактически прекратили свое существование. Ранее сообщалось, что в регионе последние массовые «чистки» несуществующих деревень и поселков проводились в 2005, 2009, 2011 годах.