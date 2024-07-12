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С карты Пермского края уберут две деревни Уинского округа

С карты Пермского края уберут две деревни Уинского округа

12 июля 2024, 10:32
Фото: properm.ru
Обе деревни фактически прекратили свое существование.

С карты Пермского края исчезнут две деревни Уинского округа. Соответствующий проект закона внес на рассмотрение краевого заксобрания глава муниципалитета Алексей Зеленкин, сообщило Ura.ru.

Оба населенных пункта — деревня Губаны и деревня Козловка — фактически прекратили свое существование. Ранее сообщалось, что в регионе последние массовые «чистки» несуществующих деревень и поселков проводились в 2005, 2009, 2011 годах.

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#Пермский край#Законопроект#Деревни#Уинский округ#Прекращение существования
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