СМИ рассказали о семье ребенка, чье тело нашли в чемодане в центре Перми

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:37
В СМИ появилась информация о семье маленького мальчика, тело которого нашли в чемодане в центре Перми. Однако источник Properm.ru сообщает, что личность ребенка пока не установлена.
Погибший мальчик рос в благополучной семье, пишет URA.RU со ссылкой на консьержку, работающую в доме, где якобы жил малыш. «Мать заботливая — домохозяйка, отец работает в строительной фирме. В семье четверо детей. Три мальчика и девочка», — цитирует издание консьержа.
Как сообщили Properm.ru источники в правоохранительных органах, пока в СМИ утекают только версии. На данный момент установлена только женщина на камерах наружного наблюдения, которая принесла чемодан с телом ребенка. Ее причастность устанавливается. Личность мальчика пока не установлена.
Напомним, в ночь на 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид шесть-восемь лет, на теле имеются признаки насильственной смерти.