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СМИ рассказали о семье ребенка, чье тело нашли в чемодане в центре Перми

СМИ рассказали о семье ребенка, чье тело нашли в чемодане в центре Перми

12 июля 2024, 08:30
Фото: kandinsky
Следователи говорят, что личность мальчика пока не установлена.

В СМИ появилась информация о семье маленького мальчика, тело которого нашли в чемодане в центре Перми. Однако источник Properm.ru сообщает, что личность ребенка пока не установлена.

Погибший мальчик рос в благополучной семье, пишет URA.RU со ссылкой на консьержку, работающую в доме, где якобы жил малыш. «Мать заботливая — домохозяйка, отец работает в строительной фирме. В семье четверо детей. Три мальчика и девочка», — цитирует издание консьержа.

Как сообщили Properm.ru источники в правоохранительных органах, пока в СМИ утекают только версии. На данный момент установлена только женщина на камерах наружного наблюдения, которая принесла чемодан с телом ребенка. Ее причастность устанавливается. Личность мальчика пока не установлена.

Напомним, в ночь на 12 июля на мусорной контейнерной площадке у дома по ул. Монастырской пермяк обнаружил в чемодане тело мальчика. Ребенку на вид шесть-восемь лет, на теле имеются признаки насильственной смерти.

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#Пермь#Детский мир#Погиб ребенок#Тело ребенка в чемодане
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