СМИ рассказали о семье ребенка, чье тело нашли в чемодане в центре Перми

Как сообщили Properm.ru источники в правоохранительных органах, пока в СМИ утекают только версии. На данный момент установлена только женщина на камерах наружного наблюдения, которая принесла чемодан с телом ребенка. Ее причастность устанавливается. Личность мальчика пока не установлена.