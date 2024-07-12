Театр-Театр представит светомузыкальное шоу фонтанов в честь закрытия сезона

Сегодня, 12 июля, в Пермском академическом Театре-Театре состоятся два спектакля, завершающих 97-й театральный сезон. На большой сцене состоится показ Music Hall (12+) — калейдоскопа музыкальных номеров из знаковых мировых мюзиклов XX и XXI века, а на «Сцене-Молот» сыграют музыкальную комедию «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+). Оба спектакля были премьерами 97-го театрального сезона, на них — аншлаги.