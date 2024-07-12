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Published Сегодня, 04:59

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Updated Сегодня, 05:11

Светомузыкальное шоу фонтанов закроет 97-й сезон пермского Театра-Театра

Театр-Театр представит светомузыкальное шоу фонтанов в честь закрытия сезона

12 июля 2024, 04:59
Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Светомузыкальное шоу фонтанов закроет 97-й сезон пермского Театра-Театра

Посетить представление можно бесплатно.

Сегодня, 12 июля, в Пермском академическом Театре-Театре состоятся два спектакля, завершающих 97-й театральный сезон. На большой сцене состоится показ Music Hall (12+) — калейдоскопа музыкальных номеров из знаковых мировых мюзиклов XX и XXI века, а на «Сцене-Молот» сыграют музыкальную комедию «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+). Оба спектакля были премьерами 97-го театрального сезона, на них — аншлаги.

Как сообщают в пресс-службе министерства культуры Пермского края, закрытие сезона вместе с Театром-Театром могут отпраздновать все пермяки. По традиции на театральной площади состоится светомузыкальное шоу фонтанов: они будут «танцевать» под хиты из мюзиклов Театра-Театра, завоевавших премию «Золотая Маска», — «Алые паруса» и «Винил». Шоу начнется в 21:15 и продлится 23 минуты. Вход свободный.

Новый 98-й сезон откроется 16 августа спектаклем «Гостиница „Центральная“». С 15 июля про 11 августа касса театра будет закрыта, с 12 августа она будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00.

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#Общество#Пермь#Культура#Искусство#Театр-театр#Фонтаны
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