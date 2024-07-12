Центр развития туризма Прикамья возглавила организатор эстафеты «Звезда» Протасевич

Ранее Вероника Протасевич была директором в ООО «Паприка». Она успела провести несколько крупных и массовых мероприятий, в том числе фестиваль весенних встреч, круизный форум, эстафета на призы краевой газеты «Звезда». Компания занимается организацией мероприятий медиахолдинга «Магма».