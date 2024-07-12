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Центр развития туризма Прикамья возглавила Вероника Протасевич

Центр развития туризма Прикамья возглавила организатор эстафеты «Звезда» Протасевич

12 июля 2024, 03:53
Фото: 1MI / VK Вероника Протасевич

Центр развития туризма Прикамья возглавила Вероника Протасевич

Ранее Протасевич работала в структуре пермского медиахолдинга «Магма».
Сюжет
Туризм

Главой Центра развития туризма Пермского края стала Вероника Протасевич. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Изменения в базу данных были внесены 10 июля.

Прежний руководитель Константин Тиминский перешел на пост замдиректора. До этого, с июня 2020 года, он занимал должность главы организации, сообщил изданию близкий к ситуации источник.

Ранее Вероника Протасевич была директором в ООО «Паприка». Она успела провести несколько крупных и массовых мероприятий, в том числе фестиваль весенних встреч, круизный форум, эстафета на призы краевой газеты «Звезда». Компания занимается организацией мероприятий медиахолдинга «Магма».

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#Пермский край#Туризм#Протасевич#Медиахолдинг Магма#Константин Тиминский#Перестановки в руководстве
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