Центр развития туризма Прикамья возглавила организатор эстафеты «Звезда» Протасевич

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Published Сегодня, 03:53
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Главой Центра развития туризма Пермского края стала Вероника Протасевич. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «СПАРК-Интерфакс». Изменения в базу данных были внесены 10 июля.
Прежний руководитель Константин Тиминский перешел на пост замдиректора. До этого, с июня 2020 года, он занимал должность главы организации, сообщил изданию близкий к ситуации источник.
Ранее Вероника Протасевич была директором в ООО «Паприка». Она успела провести несколько крупных и массовых мероприятий, в том числе фестиваль весенних встреч, круизный форум, эстафета на призы краевой газеты «Звезда». Компания занимается организацией мероприятий медиахолдинга «Магма».