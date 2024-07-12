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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Убитый прошлой ночью в Перми мальчик не учился в школе

Убитый прошлой ночью в Перми мальчик не учился в школе

12 июля 2024, 14:17
Фото: 1MI
Чемодан с телом девятилетнего ребенка был найден утром в центре Перми.

Убитый прошлой ночью девятилетний мальчик не ходил в школу, стало известно журналисту Properm.ru из достоверных источников. Он до 2019 года посещал детский сад. После этого нигде на учете не состоял и не был отдан на обучение в начальные классы: мать оставила его на домашнем образовании.

Следствие подозревает, что убийство могли совершить кто-то из взрослых, с которыми мальчик проживал в Мотовилихе. Это могли сделать или его мать, Ирина Шатова 1990 года рождения, или ее сожитель. Биологический отец мальчика давно уехал из России и отбывает наказание в местах лишения свободы в США.

После того, как тело с особой жестокостью убитого ребенка было сложено в чемодан, мать и сожитель ушли из квартиры. Женщина пешком шла до центра Перми, это видно по камерам уличного наблюдения. Оставив чемодан на контейнерной площадке, она прогулялась по набережной. А потом мать мальчика и сожитель уехали за пределы Пермского края. Их предполагаемое местонахождение следствием установлено.

Предварительно следствие установило личности погибшего ребенка и его матери
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#Происшествия#Общество#Пермь#Тело ребенка в чемодане
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Предварительно следствие установило личности погибшего ребенка и его матери
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