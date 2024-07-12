Убитый прошлой ночью в Перми мальчик не учился в школе

После того, как тело с особой жестокостью убитого ребенка было сложено в чемодан, мать и сожитель ушли из квартиры. Женщина пешком шла до центра Перми, это видно по камерам уличного наблюдения. Оставив чемодан на контейнерной площадке, она прогулялась по набережной. А потом мать мальчика и сожитель уехали за пределы Пермского края. Их предполагаемое местонахождение следствием установлено.