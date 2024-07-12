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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В эти выходные 13 и 14 июля в Пермском крае будет тепло

Умеренное тепло и редкие дожди. Какой будет погода в Пермском крае в выходные

12 июля 2024, 08:16
Фото: ideogram.ai

В эти выходные 13 и 14 июля в Пермском крае будет тепло

В краевой столице осадков не ожидается.

В эти выходные, 13 и 14 июля, в Пермском крае ожидается умеренно теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди. В субботу на юге региона будет ветрено из-за близости высокого циклона с центром над Казахстаном, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

13 июля в регионе облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременный дождь. Ночью температура воздуха +7…+12°, днем +19…+24°. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, на юге порывы ветра до 13 м/с. В Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +21…+23°, ветер северо-восточный 3-8 м/с.

14 июля в Перми и Прикамье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе прогнозируется +8…+13°, днем +21…+26°, ветер северо-восточный 3-8 м/с. В Перми ночью +11…+13°, днем +23…+25°.

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#Регион#Пермь#Погода#Погода на выходные
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