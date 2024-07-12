Умеренное тепло и редкие дожди. Какой будет погода в Пермском крае в выходные

В эти выходные, 13 и 14 июля, в Пермском крае ожидается умеренно теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди. В субботу на юге региона будет ветрено из-за близости высокого циклона с центром над Казахстаном, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».