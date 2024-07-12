В центре Перми в чемодане нашли тело маленького мальчика со следами насилия

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Published Сегодня, 06:29
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В Ленинском районе Перми сегодня ночью, 12 июля, недалеко от мусорных контейнеров нашли труп мальчика в чемодане. Тело обнаружил мужчина без определенного места жительства.
Как пишет издание «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник, ребенку на вид 5-8 лет, на шее есть следы от удушья, а на теле — колотые раны. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.
По данным Telegram-канала «Пермь №1», было найдено тело не ребенка, а подростка в возрасте 16-17 лет. Это произошло около 6:00 на ул. Монастырская, 93б. Корреспондент Properm.ru запросила комментарий в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.