properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В центре Перми в чемодане нашли тело маленького мальчика со следами насилия

В центре Перми в чемодане нашли тело маленького мальчика со следами насилия

12 июля 2024, 06:29
Фото: ideogram.ai
Инцидент произошел у дома на ул. Монастырской.

В Ленинском районе Перми сегодня ночью, 12 июля, недалеко от мусорных контейнеров нашли труп мальчика в чемодане. Тело обнаружил мужчина без определенного места жительства.

Как пишет издание «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник, ребенку на вид 5-8 лет, на шее есть следы от удушья, а на теле — колотые раны. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Фото: скриншоты видео Telegram-канала «Пермь №1»

По данным Telegram-канала «Пермь №1», было найдено тело не ребенка, а подростка в возрасте 16-17 лет. Это произошло около 6:00 на ул. Монастырская, 93б. Корреспондент Properm.ru запросила комментарий в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Читайте также:
Бастрыкин ждет доклада по травмам пермских подростков в экстрим-паркеВ Прикамье семилетний мальчик попал в больницу после нападения бульдогаДевочки-подростки избили мальчика в Добрянке
#Происшествия#Пермь#Детский мир#Дети#Тело
Подпишитесь
Театр-Театр представит светомузыкальное шоу фонтанов в честь закрытия сезона
Сегодня, 04:59
Центр развития туризма Прикамья возглавила организатор эстафеты «Звезда» Протасевич
Сегодня, 03:53
В Перми до 2027 года отремонтируют здание библиотеки имени Кузьмина
Сегодня, 03:29
В Прикамье третий день ищут пациента интерната для инвалидов
Вчера, 16:11
Реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино» выполнят раньше срока
Сегодня, 02:48