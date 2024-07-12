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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В ХК «Молот» прокомментировали информацию о состоянии вратаря Егора Гуськова

В «Молоте» рассказали о состоянии здоровья вратаря после получения ожогов тела

12 июля 2024, 06:05
Фото: пресс-служба ХК «Молот»

В ХК «Молот» прокомментировали информацию о состоянии вратаря Егора Гуськова

Молодой человек находится в больнице.

Точный срок реабилитации 22-летнего вратаря пермского хоккейного клуба «Молот» Егора Гуськова остается неизвестным. Об этом сегодня утром, 12 июля, сообщила пресс-служба «Молота» в группе «ВКонтакте».

Молодой человек получил ожоги верхней части тела из-за бытового несчастного случая. Сейчас он находится в больнице и проходит восстановление под наблюдением медиков. Вчера журналисты издания allhockey.ru сообщали, что Егор получил 40% ожогов тела, находится в сознании, но говорит с трудом.

Вратарь пермского «Молота» попал в больницу с ожогами 40% тела
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#Происшествия#Общество#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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