В «Молоте» рассказали о состоянии здоровья вратаря после получения ожогов тела

Молодой человек получил ожоги верхней части тела из-за бытового несчастного случая. Сейчас он находится в больнице и проходит восстановление под наблюдением медиков. Вчера журналисты издания allhockey.ru сообщали, что Егор получил 40% ожогов тела, находится в сознании, но говорит с трудом.