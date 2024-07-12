В «Молоте» рассказали о состоянии здоровья вратаря после получения ожогов тела

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Точный срок реабилитации 22-летнего вратаря пермского хоккейного клуба «Молот» Егора Гуськова остается неизвестным. Об этом сегодня утром, 12 июля, сообщила пресс-служба «Молота» в группе «ВКонтакте».
Молодой человек получил ожоги верхней части тела из-за бытового несчастного случая. Сейчас он находится в больнице и проходит восстановление под наблюдением медиков. Вчера журналисты издания allhockey.ru сообщали, что Егор получил 40% ожогов тела, находится в сознании, но говорит с трудом.