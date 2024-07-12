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В Перми до 2027 года отремонтируют здание библиотеки имени Кузьмина

В Перми до 2027 года отремонтируют здание библиотеки имени Кузьмина

12 июля 2024, 03:29
Фото: Google maps
Приказ об этом опубликовала краевая инспекция по охране объектов культурного наследия.

В Перми отремонтируют здание библиотеки имени Кузьмина по ул. Сибирская, 11. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Первым на это обратило внимание «Ъ-Прикамье».

Согласно приведенной документации, здание является объектом культурного наследия «Дума городская». До до 30 декабря 2027 года предполагается выполнить ремонт каменных ступеней полувинтовой забежной лестницы (литера А) и помещения с дефектами отделочных слоёв.

История пермской краевой детской библиотеки имени Л. И. Кузьмина связана с известными личностями Прикамья. С самого момента основания учреждение поддерживало связь с пермскими детскими писателями, такими как Лев Давыдычев, Владимир Воробьев и Лев Кузьмин. И сейчас библиотеку посещают писатели со всех уголков России.

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#Пермь#Ремонт#История#Литература#Библиотека имени Кузьмина#Госинспекция по охране объектов культурного наследия#Дума городская
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