В Перми до 2027 года отремонтируют здание библиотеки имени Кузьмина

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:31
В Перми отремонтируют здание библиотеки имени Кузьмина по ул. Сибирская, 11. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Первым на это обратило внимание «Ъ-Прикамье».
Согласно приведенной документации, здание является объектом культурного наследия «Дума городская». До до 30 декабря 2027 года предполагается выполнить ремонт каменных ступеней полувинтовой забежной лестницы (литера А) и помещения с дефектами отделочных слоёв.
История пермской краевой детской библиотеки имени Л. И. Кузьмина связана с известными личностями Прикамья. С самого момента основания учреждение поддерживало связь с пермскими детскими писателями, такими как Лев Давыдычев, Владимир Воробьев и Лев Кузьмин. И сейчас библиотеку посещают писатели со всех уголков России.