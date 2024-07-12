В Перми до 2027 года отремонтируют здание библиотеки имени Кузьмина

История пермской краевой детской библиотеки имени Л. И. Кузьмина связана с известными личностями Прикамья. С самого момента основания учреждение поддерживало связь с пермскими детскими писателями, такими как Лев Давыдычев, Владимир Воробьев и Лев Кузьмин. И сейчас библиотеку посещают писатели со всех уголков России.