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В Перми ищут подрядчика для капремонта комплекса строительного колледжа

В Перми ищут подрядчика для капремонта комплекса строительного колледжа

12 июля 2024, 09:48
Фото: Google maps
Цена контракта — 69,5 млн рублей.

Минзакупок Прикамья объявило аукцион на право проведения капитального ремонта Пермского строительного колледжа. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Первым на это обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется отремонтировать спортивный корпус колледжа по Комсомольскому проспекту, 59а. Работы следует завершить до 25 июля 2025 года. Стоимость контракта составила 69,5 млн рублей. Победитель аукциона станет известен 5 августа 2024 года.

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#Капремонт#Пермь#Аукцион#Комсомольский проспект#Прикамье#Минзакупки#Ремонт спортивного корпуса#Строительный колледж
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