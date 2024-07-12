В Перми ищут подрядчика для капремонта комплекса строительного колледжа

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Минзакупок Прикамья объявило аукцион на право проведения капитального ремонта Пермского строительного колледжа. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Первым на это обратил внимание «Ъ-Прикамье».
Согласно техническому заданию, исполнитель обязуется отремонтировать спортивный корпус колледжа по Комсомольскому проспекту, 59а. Работы следует завершить до 25 июля 2025 года. Стоимость контракта составила 69,5 млн рублей. Победитель аукциона станет известен 5 августа 2024 года.