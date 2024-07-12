В Перми неизвестная хотела сбросить тело ребенка в Каму, но оставила у мусорки

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Установлено, что около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке в Ленинском районе Перми житель города обнаружил в чемодане тело мальчика на вид 6-8 лет с признаками насильственной смерти, колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии.