В Перми неизвестная хотела сбросить тело ребенка в Каму, но оставила у мусорки

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Перми правоохранительные органы ищут женщину, которая выбросила чемодан с телом ребенка. Изначально она намеревалась сбросить его в воду, однако передумала и оставила труп у мусорного контейнера на ул. Монастырской, сообщил Ural Mash.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Установлено, что около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке в Ленинском районе Перми житель города обнаружил в чемодане тело мальчика на вид 6-8 лет с признаками насильственной смерти, колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии.