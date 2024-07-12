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Updated Сегодня, 07:35

В Перми неизвестная хотела сбросить тело ребенка в Каму, но оставила у мусорки

В Перми неизвестная хотела сбросить тело ребенка в Каму, но оставила у мусорки

12 июля 2024, 07:33
Фото: 1MI
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В Перми правоохранительные органы ищут женщину, которая выбросила чемодан с телом ребенка. Изначально она намеревалась сбросить его в воду, однако передумала и оставила труп у мусорного контейнера на ул. Монастырской, сообщил Ural Mash.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Установлено, что около 04:00 12 июля на мусорной контейнерной площадке в Ленинском районе Перми житель города обнаружил в чемодане тело мальчика на вид 6-8 лет с признаками насильственной смерти, колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии.

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#Происшествия#Пермь#Убийство#Ребенок#Насильственная смерть
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