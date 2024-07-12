В Перми с начала года родились 60 двоен

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
С начала 2024 года в управлении ЗАГС администрации Перми зарегистрировано рождение 5377 малышей, в том числе 2818 мальчиков и 2559 девочек. За это время в городе родилось 60 двоен, сообщают в пресс-службе мэрии.
Всего же оформлено более 20 тысяч актов гражданского состояния по всем видам, из которых 2532 торжественные регистрации браков.
Назвали в управлении ЗАГС администрации Перми и интересные имена, которые родители дали своим детям. Например, в число редких имён для мальчиков вошли следующие: Альмир, Властимир, Илларион, Кристиан, Левон, Парфён, Соломон, Тимерлан, Хасан, Радмир, Давид, Лука, Демьян, Елисей, Благомир, Даниель, Эдам, Лукьян, Климент, Фадей, Дионис, Адиль, Авдей, Ярополк, Михей.
Девочки также получали необычные имена. В этом году в Перми появились Авигея, Аврора, Аделия, Алексия, Амелия, Богдана, Дарина, Доминика, Евангелина, Каролина, Лада, Латифа, Лилиана, Любава, Ника, Николь, Оливия, Риана, Стася, Таина, Ярослава, Кристиан, Каталея, Кармелита, Антоника, Аглая, Афина, Ларион, Глафира, Ариана, Моника, Юна, Алиша, Велан, Лара, Изабель, Камелия, Лия, Каролина, Виталина, Ариадна, Авсиния, Барселона, Адель.